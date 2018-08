Diputada repudia desfile de misses en Junta Municipal sanlorenzana

La legisladora expuso ante el pleno el video difundido en las redes sociales. “No tuvieron mejor idea los señores concejales de la Junta Municipal de San Lorenzo que hacerle desfilar frente de ellos”, comentó la legisladora.

Lamentó que al momento de la exposición del video sus propios colegas tomaran en broma la situación. “Yo no estoy hablando como feminista, voy a hablar como madre. Seguramente, muchos de ustedes tienen hijas; no sé si les gustaría que desfilen acá sus hijas, para complacencia de los hombres”, indicó.

Además, agregó que en el video se puede escuchar que durante la presentación las candidatas mencionan su edad. “Acá hay cinco menores de edad, para regocijo de los señores concejales de la Junta Municipal”.

“Esto es una vergüenza, es una vergüenza que sigamos utilizando a la mujer para complacencia de los ojos de los hombres”, manifestó indignada la diputada.

A su vez, Amarilla solicitó que la Comisión de Equidad Social y Género presente una nota de repudio. “Mi repudio a esto y pido que la Comisión de Género se expida sobre esto, mínimamente, una nota de repudio a los señores concejales y al intendente, quien se tomó una fotografía abrazado con las chicas”, señaló.

“No entienden que la mujer no es un objeto, todavía no entienden que la mujer no está para se exhibida. Se exhibe cuando quiere y como quiere, no cuando ustedes quieran”, enfatizó.

Antedecentes. El video que muestra el desfile de las candidatas a miss dentro de la Junta Municipal fue difundido a través de la plataforma YouTube el pasado 1 de agosto. En tanto, este martes se llevó a cabo el evento de elección y coronación de Miss San Lorenzo 2018.