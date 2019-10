Di Torre: "El árbitro inclinó la cancha"

En contacto con Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, Rubén Di Tore, vicepresidente de Libertad, indicó que con la derrota frente a Olimpia se les escaparon las chances de pelear por el campeonato.

Además, apuntó que el tema arbitral, con el que terminaron disconformes, ya lo habían hablado antes del partido. “Sabíamos que iba a aparecer algo así (por el penal a favor de Olimpia). No es la primera vez que este árbitro inclina la cancha hacia el otro equipo (refiriéndose a Olimpia). Ya estábamos esperando esto, pero esto no lo quiero poner como justificación de la victoria de Olimpia”.

dice adiós. Seguido, el directivo gumarelo sostuvo: “Ellos jugaron bien y aprovecharon nuestras falencias. Ganaron un partido que era muy importante para nosotros y creo ahora se hizo difícil el campeonato. Pero no porque nosotros no podamos recuperar terreno, sino porque es difícil que Olimpia pierda la cantidad de puntos que nos sacó a todos los equipos”.

Para finalizar, Di Tore dejó una frase muy fuerte. “El sábado lo dejaron afuera a Guaraní y el domingo a Libertad. Eso es lo que yo pienso como deportista, no es una postura del club”.

DESDE EL INICIO. La respuesta por parte de la directiva franjeada no se hizo esperar, pues seguido habló Pedro Ballota, el vicepresidente de Olimpia. “Ellos comenzaron a perder el partido antes de comenzar a jugarlo con toda esa payasada del penal y entrenar con 10 hombres. El jugador Blas Cáceres buscó por todos los medios ser expulsado después del penal, seguro para justificar todo lo que hicieron y en la previa”.

Para el directivo franjeado la cuestión es muy sencilla. “Estamos haciendo las cosas bien y el resultado está a la vista. Si ellos se bajaron del campeonato es porque seguramente no les da el cuero. Porque en la cancha Olimpia se mostró muy superior a Libertad y estuvo mucho más cerca del tercero y del cuarto, antes que ellos de generar algún peligro”.

A VENCER. Para Ballota, Olimpia es el rival a vencer para todos los clubes y sin lugar a dudas hay envidia por todo lo que genera el conjunto de Para Uno. “Por ese motivo existen dirigentes que siempre hablan de partidos comprados”.

Para concluir, el directivo dejó en claro: “Lo que pasa es que Olimpia está haciendo una gran campaña, está tomando en serio el torneo y eso lo estamos demostrando hace cuatro campeonatos”.

Estudio médico para Roque y Samudio

En Olimpia, Roque Santa Cruz y Miguel Samudio no terminaron vs. Libertad, al solicitar el cambio a raíz de sendas molestias musculares. Ambos se realizan hoy los respectivos estudios médicos para conocer la gravedad de la lesión. El capitán solo duró 8 minutos dentro del campo de juego luego de sentir una molestia en la pierna izquierda. Roque pidió el cambio para no agravar la situación, pues sintió que no podía correr con normalidad.

Por su parte, Samudio fue cambiado a los 74’, tras sentir una molestia en el posterior del muslo derecho. “Sentí un dolor muy fuerte y preferí salir. Creo que no haber hecho pretemporada me pasa factura”, indicó.

Penal a Erik es jugada gris para Elizondo

El director de la Comisión de Árbitros de la APF, Horacio Elizondo, en contacto con Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, se refirió al arbitraje de Derlis López en el juego entre Olimpia y Libertad. Sobre el penal de Mejía sobre Erik López apuntó: “En este tipo de jugadas hay que hacer un análisis más exhaustivo. Es de esas jugadas que denominamos gris, un 50/50”. Ante la consulta de si se dejaba pasar la jugada está bien o no, la respuesta fue que no iba a estar bien. Sobre la jugada donde se produce un roce entre Antolín Alcaraz e Iván Franco, Elizondo fue claro: “No, eso no. No veo una patada del defensor. Hay jugadores que son más fuertes que otros”.