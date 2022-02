Detienen a Luis Aguayo y a otros por presunta malversación de fondos

El fiscal Leonardi Guerrero explicó a Última Hora que estas personas estaban en el juicio oral y público y, tras considerarse varias recusaciones planteadas en la causa, el Tribunal de Sentencia revocó las medidas alternativas de las que gozaban ellos.

"Cambió la medida alternativa y se convirtió en prisión preventiva. Eso significa que desde el penal ellos van a ir al juicio diariamente", expresó.

Mencionó que la Fiscalía "ya venía señalando al Tribunal por la conducta no apropiada procesalmente" de presentar recusaciones reiteradas y suspender más de 15 veces el juicio oral que finalmente tuvo inicio el 11 de febrero pasado, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Los antecedentes del caso

Los ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acusados por el perjuicio al Estado, son César Augusto González Parini, ex director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible; Sergio Sebastián Ortega Torres, ex supervisor de la institución; Eulalia Cardozo Cardozo, ex directora de Comercialización; e Irma Soledad Piñánez Martínez, ex auxiliar administrativa, quien también era representante de la oenegé Fundación Nación Guaraní.

Además de Ronald Hernán Guerrero Ovelar y Armando Ignacio Báez, de la organización Anapa, representada por María Ester Leiva y Luis Gilberto Ruiz, se encuentran también Rafael Aguayo Trinidad y Antonio Gayoso, ambos de la organización Mcnoc.

A través de convenios, las organizaciones debían verificar la provisión y entrega de insumos, herramientas e infraestructuras para las diferentes familias campesinas, bajo supervisión y dirección del Fides, dependiente del Indert.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los insumos no fueron proveídos en su totalidad. Inclusive, no encontró actas realizadas sobre los desembolsos y rendiciones presentadas por las organizaciones. Tampoco encontró listados de beneficiados finales.

Aun así, según la Fiscalía, González Parini, a través de distintos memos, seguía solicitando a la Gerencia de Administración y Finanzas desembolsos de dinero a favor de los grupos investigados.

A favor de la Fundación Nación Guaraní se desembolsaron G. 1.225.000.000; para la Mcnoc, G. 1.000.000.000; y para Anapa, G. 1.239.753.000.