Después de todo llega hoy a NPY con entrevistas fuera de lo común

Después de todo es una de las novedades que trae la producción televisiva de NPY, propuesta que lidera Álvaro Mora y que arranca esta noche, a las 22:00, y se podrá ver cada fin de semana, sábados y domingos, en el mismo horario.

“Es un programa de entrevistas superinformal. Será como una charla de amigos donde lo que generalmente voy a sacar es el ‘lado B’ de cada invitado”, comentó su conductor, Álvaro Mora, quien desde febrero de este año, anunció a sus seguidores que estaría dando sorpresas en cuanto a sus trabajos, y abocándose a nuevos proyectos y desafíos. La primera emisión de Después de todo tendrá como invitado a Carlos Báez. Mora promete que la participación de su colega será “sin filtros”, y que el público tendrá la oportunidad de conocer al periodista como nunca antes. “Él (Báez) no suele asistir a programas de televisión como invitado, así que será una oportunidad para verlo en otra faceta”, expresa Mora. La emisión del domingo tendrá como invitado al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, en un imperdible mano a mano. EL FORMATO. El programa presentará entrevistas con personas que forman parte de diversas áreas, entre ellas de los medios de comunicación, farándula, de la política, del arte o del deporte, entre otros ámbitos. “Normalmente cuando un político o artista va a un programa de entrevistas habla de su profesión nada más, pero en este caso, para darle un condimento especial, hablaremos de otras cosas, que normalmente no se hablan, no se cuentan, no se dicen o no se preguntan”, adelantó Álvaro, quien además es conductor de Teleshow. El comunicador explicó que este tipo de formato se hace normalmente en Estados, Unidos, Brasil. “Aquí también creo que ya se hizo, lo quería hacer hace rato, y ahora tengo la oportunidad”, expresó y agregó que está superansioso, contento y con muchas ganas de comenzar. “Le prometo a la gente que vamos a pasarla superbién, tanto el público como los invitados”, aseguró. Para Álvaro cada proyecto se convierte en un desafío nuevo. “Con cada propuesta sumo experiencia. Todo lo que hago me ayuda a seguir creciendo”, reflexionó el conductor que está al frente de los programas radiales de Urbana, Desopiladamente Urbano y Los caballeros de la mesa cuadrada. RADIOGRAFÍA. Álvaro Mora, quien tiene 22 años de trayectoria en los medios de comunicación, define a su estilo de trabajo como algo que busca “salir de lo acartonado” y “ser auténtico y directo”. Mora es un radialista que dio sus primeros pasos en la televisión de la mano de Leo Rubin. Condujo su primer programa de tevé hacia el 2008, con un formato internacional de entretenimientos bajo el título de Distracción. Actualmente conduce Teleshow (Latele), y fue parte de formatos como Polémica en el bar, Tercer Ojo, Tercer tiempo, No somos ángeles y Rebelados, entre otros. Para él es fundamental salir de lo acartonado, por lo cual trata de ser auténtico y directo. “Quiero mostrar eso, porque quiero ser el mismo frente a un micrófono o cámara que fuera. Siempre quise transmitir eso en mis programas, y lo seguiré haciendo”, aseguró. El conductor considera que el éxito de un programa y de cualquier producto gira en torno al trabajo en equipo. “En cualquier proyecto, no es solamente Álvaro Mora quien tendrá éxito o no, sino que él es parte de un gran equipo, que también es parte de la consecución del mismo. Si bien en este programa estoy solo, hay un gran equipo trabajando detrás”, se explayó.





A saber

Álvaro Mora es conductor de radio y televisión. Dio sus primeros pasos en radio en diciembre de 1998. Trabajó en medios como Conquistador, Santa Mónica, Rock & Pop, Radio Farra, Radio Uno AM. En televisión debutó junto a Leo Rubin en canal 13 con Tercer ojo (2004), formato que luego pasó a Telefuturo. Trabajó también con el formato extranjero Distracción, y estuvo al frente del programa Tercer tiempo, No somos ángeles, Rebelados, Polémica en el bar, y actualmente conduce Teleshow, (por Latele). En enero de este año se sumó a la FM y AM del Grupo Vierci. Conduce dos programas en Urbana (106.9), Desopiladamente urbano, de lunes a viernes de 15:00 a 17:30 y Los caballeros de la mesa cuadrada, de lunes a sábados de 9:00 a 12:00.