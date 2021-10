Desconocidos asaltan con machete comercio en Mariano Roque Alonso

A través de imágenes de circuito cerrado se observa cómo cuatros hombres ingresan al local sorpresivamente y, todos con machete en mano, atacan a los propietarios. Se llevaron la caja registradora y varios celulares que estaban en el mostrador.

Los sujetos actuaron de forma muy violenta en todo momento. Este hecho duró apenas unos minutos, pero para las víctimas fueron momentos de mucho terror, según expresó Gerardo Estigarribia, propietario del local, a radio Monumental 1080 AM.

El hombre recibió varias heridas, pero las de mayor consideración fueron en la espalda, en los brazos y en la mano.

“Yo estaba parado, totalmente distraído, cuando repentinamente sentí que alguien me agarró del cuello, me dijo que iba a morir y me dio machetazos. Me agarró de espalda y me dijo que yo primero iba a morir”, relató.

En ese sentido, indicó que gracias a la valiente reacción de su esposa, que arrojó una silla a los desconocidos, puede contar ahora la historia. “Nací de nuevo, porque pensé que esto ya era lo último”, aseveró.

Estigarribia comentó que no se llevaron mucho dinero, ya que desde hace unas semanas es poco el movimiento en su comercio. Tras el hecho, los malvivientes escaparon a pie por una zona boscosa.

El país sigue atravesando una ola de inseguridad y a cualquier hora se registran hechos de asaltos violentos, ya sea en la calle, la casa o en los lugares de trabajo.