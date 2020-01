Descartan violencia como causa de muerte de violinista

“La señora Lucrecia no presenta ningún hueso roto, no hay signos de trauma en el cuerpo, por lo que, en principio, se descartaría la muerte violenta. Según la patóloga, la tendencia sería que fue una muerte natural, lo que todavía no pudimos corroborar es el causante”, mencionó.

Torres señaló que se encuentra con un obstáculo para precisar la causa de muerte y esto se debe al estado avanzado de descomposición en que se encontraba el cuerpo. “Esta situación se debe al intenso calor y a que estaba en un lugar cerrado, por lo que es muy difícil determinar los motivos de muerte”, dijo.

La representante del Ministerio Público explicó que se aguardan los resultados de las muestras extraídas de los órganos internos, los que serán conocidos en tres semanas.

El cadáver de la joven de 24 años fue encontrado en horas de la tarde de este jueves, y se estima que el cuerpo sin vida llevaba 48 horas en el departamento ubicado sobre la calle Piribebuy, entre Chile y Alberdi, del centro capitalino.

Según el relato de la fiscala, fue una vecina y amiga suya la que inició su búsqueda luego de haber tenido un último contacto con ella el día martes.

Con mensajes y llamadas la amiga trató de localizarla sin lograr ninguna comunicación, por lo que se contactó con la madre de Ana Lucrecia. Fue así que volvieron a insistir con las llamadas, que finalmente sonaron dentro del departamento y que alertaron a las personas.

Posteriormente, la madre, con la ayuda de un cerrajero, logró abrir la puerta y se encontraron con el cuerpo sin vida de la joven tendido en el piso. El lugar se encontraba en orden y sin rastros de alguna pelea. En el hecho intervinieron agentes de la Comisaría 3ª de Asunción.

Taglioretti fue conocida por su trabajo como violinista, fue integrante del Conjunto de Cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional y hasta compartió escenario con artistas internacionales, entre ellos el colombiano Carlos Vives. Además, con su talento luchó por una sociedad más inclusiva.

Sus restos son velados desde las 15.00 de este viernes en el Jardín de la Paz, Los Laureles, sobre la avenida República Argentina y Miguel Ángel Torres, Asunción.