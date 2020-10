Descartan incendio premeditado en el MUVH

El informe concluye que no se encontraron indicios de que el fuego haya sido provocado por factores externos. Además, se relata todo lo ocurrido en el edificio siniestrado y califica la posible causa como “desconocida”.

La pericia descarta totalmente el factor de premeditación del incendio y menciona que el factor eléctrico “no puede ser excluido como fuente de calor para el inicio del fuego”.

“Luego de la inspección no se encontró en el lugar del siniestro ninguna evidencia física de acelerones de la combustión fuera de contexto, así como de cualquier otro elemento que podría”, indica el documento.

También se menciona que en las imágenes de circuito cerrado observadas tampoco se ve ninguna anormalidad y en los accesos no se verificó ningún daño por intrusión.

Por su parte, Durand informó que se encuentran abiertas dos causas en la Fiscalía con respecto al siniestro. Una, a raíz de la denuncia presentada por el propio MUVH y otra derivada del reporte que pasaron los efectivos policiales abocados al resguardo de la institución.

Según se informó, estas conclusiones del peritaje serán remitidas al Ministerio Público para proseguir con la investigación.

Con respecto a los documentos afectados durante el incendio, el ministro afirmó que el 70% ya fueron restablecidos a través de las copias de seguridad con las que cuenta el Ministerio, además de que los Servicios de Asistencia Técnica también cuentan con copias de todos los documentos que ya fueron presentados.

“Queremos darle la tranquilidad a la gente de que los documentos ya fueron recuperados, no se perdieron. Esto no retrasa la construcción de ningún proyecto, las listas para el 2021 ya se presentaron y se van a cumplir, esto no cambia en nada”, manifestó.

Por último, el ministro dijo que las imágenes de circuito cerrado están a disposición de los interesados para su revisión.

El incendio se produjo el pasado 11 de setiembre, la dependencia ministerial, ubicada sobre la calle Manuel Domínguez entre Yegros e Independencia Nacional, en Asunción, ya había sufrido un incendio el 12 de julio de este año.

A raíz de este segundo siniestro, se sospechó de que el hecho haya sido intencional. Al respecto, la diputada Kattya González pidió esclarecer la situación atendiendo a que el departamento "estaba en la mira de muchos".