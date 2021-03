Denuncian a militar por arrojar a su ex pareja desde vehículo en marcha

La mujer identificada como Mónica Armoa, de 32 años, fue arrojada desde el interior de un vehículo en marcha, supuestamente por su ex pareja, un personal militar de nombre David Fernández, de 40 años.

Los vecinos socorrieron a la víctima y comunicaron el hecho a los bomberos voluntarios, quienes la trasladaron hasta el Hospital Regional de Luque, informó Telefuturo.

La denuncia del nuevo caso de violencia contra la mujer que sucedió en la noche de este domingo fue realizada en la Comisaría 3ª de Luque. Hasta el momento se desconoce el paradero del sospechoso.

La víctima denunció al uniformado por violencia intrafamiliar, agresión física y maltrato verbal y sicológico.

Según manifestaciones de la mujer, a las 7.30 aproximadamente de este domingo le envió mensajes a su ex pareja, además conversó con él a través de una llamada telefónica, para pedirle que la dejara en paz y no la moleste más, porque él no aceptaba que la relación ya terminó.

Posteriormente, siendo las 18.00 contó que el hombre fue a buscarla, fueron a compartir en un quincho y allí supuestamente el hombre la maltrató verbalmente delante de sus camaradas.

Siguió relatando que ella abordó un taxi y se retiró del lugar, para dirigirse a la casa de su tía. Al llegar, el militar la llamaba por teléfono y pidió que le diga en dónde estaba, de lo contrario iba a autoeliminarse.

Luego, siendo las 21.00 se encontraron y ella abordó el automóvil y el hombre circulaba a gran velocidad, cuando empezó una nueva discusión y fue arrojada del vehículo al pavimento.

Un hombre arrojó a su pareja desde un automóvil y todo quedó registrado en cámaras de circuito cerrado. Ocurrió en la ciudad de Luque.

March 8, 2021

Una cámara de circuito cerrado captó el momento del hecho y las características del vehículo en el cual se movilizaban la víctima y el supuesto agresor.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de la Mujer, en lo que va del año suman seis las víctimas de feminicidio y seis mujeres fueron víctimas de tentativa de este flagelo.