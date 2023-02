Denuncian a Fepasa por desalojo de biblioteca que funciona en estación de tren 

"Es muy penoso lo que nos está pasando. Desde el 2011 rescatamos este patrimonio y a pulmón mantenemos. Acá tenemos 6.000 libros que ahora no sabemos a dónde llevar. Ellos quieren alquilar el lugar", explicó la encargada del sitio.

Por su parte, Rossana Sosa, asesora jurídica de Fepasa, sostuvo a radio Monumental 1080 AM que no tiene conocimiento sobre el desalojo.

"Nunca hablé con la señora y tampoco tengo conocimiento del desalojo de la biblioteca", señaló e indicó que lo que realizaron fue una renovación de convenio de cooperación institucional.

"Firmamos un convenio con la Municipalidad, pero no tenemos conocimiento de ningún desalojo realizado por el Municipio", dice Rossana Sosa, asesora jurídica de Ferrocarriles de Paraguay



"Me sorprendió al enterarme del desalojo. Nosotros no hemos ordenado nada así. Hablé con la asesora de la Municipalidad de Bernardino Caballero. Me dijo que tampoco tienen conocimiento de eso", prosiguió.

Asimismo, señaló que a principio de febrero le informaron acerca de un cercado alrededor de dicho patrimonio. "Nosotros hemos notificado a la señora para que retire dicho cercado en el plazo de 72 horas porque es irregular", puntualizó.

Igualmente, aclaró que hay funcionarios designados para el mantenimiento de la estación.