Denuncian demoras en pago a docentes en Medicina UNA

Desde hace dos meses no perciben sus haberes alrededor de 50 docentes y coordinadores del Curso Propedéutico de Admisión (CPAM) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA). Algunos están pensando incluso en renunciar, según Gisella Lefebvre, coordinadora de la materia Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

A diferencia de años anteriores, el cursillo empezó un mes antes –no en junio como desde 2016, cuando se implementó la nueva malla curricular– y en julio pasado recibieron la noticia de que cobrarían fraccionado en tres cuotas durante los seis meses que dura el CPAM.

“Hace menos de un mes nos indicaron que los pagos no se harían mensualmente, como venía siendo en los años anteriores, que se pagaría en agosto, octubre y diciembre. Pero a modo de imposición, no de consulta, porque quien vive de la docencia no puede cobrar de esta forma”, reclamó Lefebvre.

La Dirección de Desarrollo y Talento Humano de la FCM sugirió al decano en ejercicio, Dr. Gustavo Machaín, el “pago por producto, teniendo en cuenta que los horarios de cada docente no se han especificado por mes unificado”, reza parte del documento firmado por la Lic. Cindy Bobadilla, directora de dicha dependencia administrativa.

Esta decisión, tomada a mitad de camino, afectó a los profesores. “No se pueden cambiar las reglas de juego una vez que empezó el partido. Genial será que llamen a concurso y si quieren que nos paguen de la forma impuesta ahora. Sin embargo, esto se debe aclarar antes para que los docentes tomen la decisión de aceptar o no esas reglas y, en todo caso, buscar otras opciones”, refirió al indicar que todos están sin contrato aún.

Del total de 20 clases del curso ya se desarrollaron las 10 previstas en el primer parcial. “Los coordinadores y docentes cumplimos nuestro compromiso. En mi equipo, tengo dos docentes renunciantes por falta de contrato y si no cobran este mes, conversé con ellos para que completen esta primera etapa y que veamos si salía la resolución para los contratos”, relató la coordinadora.