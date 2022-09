Defensor adjunto denuncia persecución por parte de Miguel Godoy

El defensor Adjunto señaló que le hizo el reclamo personalmente a Godoy durante una reunión mantenida hace un par de semanas.

“Frente a todos los funcionarios, le dije que no tiene sentido que me mande a seguir, porque el responsable de las denuncias no soy yo, es Miguel Godoy. Todas las denuncias son muy anteriores a cuando yo asumí”, manifestó Rafael Ávila a la emisora 1020 AM.

El funcionario adelantó que colectará más detalles sobre la situación y que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles, la legisladora por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, lanzó graves acusaciones contra Miguel Godoy, a quien lo acusó de amenazas a su persona.

Asimismo, la diputada mencionó que obtuvo información de que desde la Defensoría se recurrieron a datos sobre su vehículo, el de sus familiares y de otros legisladores, tras el impulso del juicio político contra Godoy.

La legisladora afirmó que Miguel Godoy contrató a alguien para plantarles droga y que uno de los perseguidos era el propio defensor Adjunto, Rafael Ávila.

Tras las graves denuncias, Godoy manifestó que la diputada "tiene un problema de esquizofrenia" y ratificó que la demandará.

Si bien, aseveró que no existe ninguna disputa personal con González, el titular de la Defensoría del Pueblo señaló que la parlamentaria no dejó de cuestionarlo desde que él se pronunció con relación a la detención de su hijo Christian Roig González, por supuesta posesión de drogas.

El pasado miércoles se presentó el pedido de juicio político ante la presidencia de la Cámara de Diputados. El escrito sostiene que Godoy, en su calidad de defensor del Pueblo, incurrió en mal desempeño de funciones.

El libelo acusatorio tiene 34 páginas y seis capítulos. El texto incluye denuncias de malversación, cobro indebido, abuso de poder, misoginia y acoso.

Tras las nuevas denuncias contra Godoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, convocó a una sesión extra para este lunes con la finalidad de analizar el juicio político.