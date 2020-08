De Niro y Al Pacino apuntan a Gucci como escoltas de lujo de Lady Gaga

Robert De Niro (doble ganador del Óscar por The Godfather: Part II, 1974; y Raging Bull, 1980) y Al Pacino (vencedor de la estatuilla por (Scent of a Woman, 1992) son dos de los mejores actores de la historia y el año pasado cruzaron sus caminos en la monumental The Irishman (2019) de Martin Scorsese.

Por su parte, Adam Driver es una de las sensaciones del momento gracias a sus dos candidaturas al Óscar (BlacKkKlansman, 2018; y Marriage Story, 2019), su papel de Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, y sus notables trabajos en cintas como Silence (2016), Paterson (2016) o Logan Lucky (2017).

Finalmente, Jared Leto, que es también cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars, ganó el Óscar al mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club (2013) y ha destacado recientemente en Suicide Squad (2016) o Blade Runner 2049 (2017).

Gucci será la primera cinta para Lady Gaga después de su triunfal debut como protagonista en la gran pantalla con A Star is Born (2018).

Lady Gaga se llevó el Óscar a la mejor canción original por Shallow y fue nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que fue a parar a Olivia Colman por The Favourite (2018).

La cantante y actriz dará vida en este nuevo proyecto a Patrizia Reggiani, que fue condenada por ordenar el asesinato de su ex marido Maurizio Gucci, quien fue tiroteado por un sicario el 27 de marzo de 1995 frente al portal de su empresa en Milán, Italia.

Reggiani, que siempre defendió su inocencia, fue condenada en 1997 a 26 años de cárcel, pero un tribunal de Milán decretó su libertad en 2017.

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993.

Su asesinato causó conmoción en la sociedad italiana y el juicio posterior recibió una gran cobertura por parte de los medios de comunicación.

La película sobre los Gucci contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden.

Scott, cuya última película estrenada hasta la fecha es All the Money in the World (2017), está trabajando ahora en la cinta The Last Duel junto a los actores Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver y Jodie Comer.

Cuando concluya el proyecto de The Last Duel, el cineasta británico comenzará la producción del largometraje sobre los Gucci.