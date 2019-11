De fiesta con camioneta del SNPP en San Juan Nepomuceno

El minibús trasladaba a varias personas y transitaba en zigzag por la calle Pa'i Fariña, con música a todo volumen, en una caravana que culminó, según se observa en los videos, frente a la casa de una mujer que estaba de cumpleaños.

snpp.png La camioneta estaba siendo manejada supuestamente por un alumno del SNPP en zig zag y en medio de una caravana. Foto: Captura de video

Supuestamente, el vehículo estaba siendo manejado por el amigo del hijo de la directora del SNPP de San Juan Nepomuceno, Addis Merlo de Maciel.

En contacto con Última Hora, la directora señaló que ya vio los videos y que no va a negar el hecho, pero indicó que su chofer ya presentó una denuncia en la comisaría local contra el joven, quien supuestamente tomó sin permiso el rodado, luego de la clausura de un curso de cocina.

SNPP automóvil Con música a todo volumen y personas colgando de las ventanillas circulaba el minibus del SNPP. Gentileza

Así también, refirió que el joven no es amigo de su hijo y que hay mucha maldad política, ya que el Partido Colorado se encuentra en proceso de elecciones juveniles. No obstante, no quiso dar el nombre del supuesto responsable del hecho.

Asimismo, se comprometió a enviar, una vez que llegue a la ciudad, la denuncia, ya que se encontraba en Asunción.