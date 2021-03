Según la jueza los jóvenes no demostraron suficiente arraigo y entonces no le quedó de otra que mandarlos a la cárcel. Lo cual es totalmente falso, porque nosotros hemos presentado todas las instrumentales necesarias para acreditar el arraigo.

“Según la jueza los jóvenes no demostraron suficiente arraigo y entonces no le quedó de otra que mandarlos a la cárcel. Lo cual es totalmente falso, porque nosotros presentamos todas las instrumentales necesarias para acreditar el arraigo”, dijo en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Boccia comentó que los jóvenes están con prisión preventiva en la Comisaría 1ª esperando los resultados del test de Covid-19, para ser remitidos a la Penitenciaría de Tacumbú. La magistrada decretó prisión para Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco.

Lea más: Imputados por quema de ANR irán a prisión; el escopetero sigue libre

Además, la rebeldía de Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes se encuentran procesados por la quema de Colorado Róga. “No sé lo que la jueza pretende. Acá se cumplió una orden”, consideró la abogada que representa a los jóvenes Areco y Trinidad.

Igualmente, afirmó que “jurídicamente no hay ningún aval” para lo que resolvió la jueza y alegó que “se inventan causas” para perjudicar a los jóvenes y desalentar a que se sigan manifestando.

El Ministerio Público ordenó la detención e imputación de los mismos el pasado 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

Los procesados estuvieron en la última manifestación ciudadana contra el Gobierno que, nuevamente, terminó con disturbios y enfrentamientos. La quema del local del Partido Colorado se produjo esa misma noche.