Covid-19: Petta asegura que las actividades escolares no comenzarán el 13 de abril

Eduardo Petta, ministro de Educación, manifestó que las actividades escolares no comenzarán el 13 de abril.

"Le consulté al ministro de Salud si el grupo de Educación está para volver a las actividades luego del 12 de abril. Y me dijo que no es recomendable; entonces, vamos a acatar eso. Los niños no volverán a las clases presenciales el 13 de abril", afirmó el ministro de Educación, Eduardo Petta.