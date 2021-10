Covid-19: Paraguay sale de la "lista roja" de entrada al Reino Unido

Si la persona que desea viajar a dicho país no está completamente vacunada, o si su certificado de vacuna no forma parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacuna del Reino Unido, debe seguir las reglas para las personas que no califican como completamente vacunadas. Hasta el momento, los certificados emitidos por el Gobierno Nacional no forman parte del esquema de reconocimiento de certificados de vacunas del Reino Unido.

En caso de poseer dicho certificado, antes de viajar a Inglaterra se debe realizar una prueba de coronavirus en los tres días previos a su viaje, además se tiene que reservar y pagar las pruebas de Covid-19 del día 2 y del día 8 que se realizarán después de su llegada. También debe llenar un formulario de localización que se completará en las 48 horas anteriores a su ingreso al país.

Una vez llegada en Inglaterra, la persona tiene que hacer una cuarentena en el domicilio o en el lugar donde se hospedará por un plazo de 10 días. Luego, se debe realizar una prueba de Covid-19, reservada previamente antes de viajar, al día 2 o antes y el día 8 o después.

En el caso de permanecer en el país por menos de 10 días, la persona debe ponerse en cuarentena durante el tiempo que esté dentro. Debe reservar los exámenes de viaje del día 2 y del día 8. Solo necesita realizar las pruebas si todavía se encuentra en Inglaterra durante esos días.

Si tiene certificado de vacunación reconocido

La Embajada británica explica que si la persona viaja con un certificado de vacunación que forma parte del esquema de reconocimiento de certificado de vacunas del Reino Unido, debe poder demostrar que ha sido vacunada con un ciclo completo de las vacunas Oxford/ AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (Johnson & Johnson), al menos 14 días antes de su llegada.

Las formulaciones de las vacunas como AstraZeneca Covishield, AstraZeneca Vaxzevria y Moderna Takeda también califican como vacunas aprobadas. En el caso en que el viajero cumpla con este requisito, antes de su viaje debe reservar y pagar las pruebas de coronavirus del día 2, que se realizará después de su llegada y tiene que completar un formulario de localización, que debe rellenar 48 horas antes de su arribo al país.

Por otra parte, las personas con ciudadanía paraguaya que recibieron la vacuna en Estados Unidos deberán presentar la tarjeta CDC que avale que han recibido un ciclo completo de una vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en Estados Unidos, además de una prueba de residencia en dicho país.