Los intensos controles se aplican luego de que el Ministerio de Salud diera a conocer que un hombre de 53 años, que trabajaba en un taller de equipos acondicionados, falleciera a causa del Covid-19.

"Hicimos un cuadrante en la zona por donde tiene el taller esta persona que falleció y presentamos a Vigilancia Sanitaria. La gente no quiere usar tapabocas, vemos por la calle a muchos que no usan", expresó el jefe comunal a radio Monumental 1080 AM.

González dijo que se realizará un trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Municipio y la Policía Nacional de manera a lograr un mayor comportamiento consciente en la ciudad.

“Vamos a coordinar los trabajos para que se cumplan todos los protocolos en los comercios”, aseguró.

Tras la alerta por el nuevo fallecimiento, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, habló sobre la posibilidad de retroceder en las fases de la cuarentena inteligente en Central, ya que de haber una propagación en la ciudad de Lambaré, podría afectar a varias zonas.

Desde esta semana se puso en marcha la fase 3 de la cuarentena inteligente. Esto permite la actividad de los restaurantes, uno de los gremios más perjudicados por el paro económico motivado por la pandemia, además de otros rubros, los cuales podrían verse afectados en caso de que se confirme circulación masiva en zona Central.