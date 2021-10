María Carolina Duarte Echeverria, de 41 años, remitió una nota al Ministerio de Salud Pública donde urgió la corrección del protocolo y la provisión de recursos para la rápida atención médica ante cualquier eventualidad en los vacunatorios. También, lamentó no poder acceder en tiempo y forma a su segunda dosis contra el Covid-19 .

"Urjo a ustedes revisar dicho centro vacunatorio que no cuenta ni siquiera con las más mínimas condiciones de atención a casos posibles de personas que presenten cuadros graves repentinos", expresó en la nota remitida a la cartera sanitaria.

En ese sentido, relató a Última Hora la mala experiencia que vivió en el centro de vacunación habilitado en Itá Enramada, donde no cuentan con elementos necesarios para brindar los primeros auxilios, denunció.

“Quisiera expresar mi profunda preocupación y decepción en cuanto a las condiciones en las que fue habilitado el vacunatorio de Itá Enramada", expresó impotente la mujer.

Dijo que acudió el 7 de octubre, debido a su condición de salud y que ya se cumplieron los plazos para que reciba el segundo componente de la vacuna rusa, pero no logró acceder a sus dosis.

"Acudí al vacunatorio en donde me expresaron que la segunda plataforma de la vacuna Sputnik V solo se podía administrar a las personas que recibieron la primera dosis hasta el 4 de julio", relató. "Les exprese mi urgencia dado mi cuadro médico a lo que me indicaron que no podrían vacunarme y que lo único que podían hacer es utilizar al final de la tarde la política del frasco abierto", siguió contando e indicó que el centro de vacunación estaba prácticamente vacío.

Con la posibilidad y esperanza de ser inmunizada, decidió esperar en el interior de su vehículo por varias horas cuando, en un momento dado, presentó una crisis asmática que requería de una asistencia médica de forma urgente. Sin embargo, el sitio no contaba con elementos para los primeros auxilios.

De acuerdo a su relato, el personal que se encontraba en el sitio llamó a una ambulancia, pero llegó 30 minutos después. “Se encontraba presente el doctor Kennedy que tampoco pudo brindarme el auxilio necesario", dijo Duarte Echeverria.

Finalmente, pudo ser trasladada hasta un sanatorio privado donde recibió la asistencia que necesitaba con suma urgencia. "Lastimosamente me tocó vivir este episodio en el vacunatorio de Itá Enramada. El ánimo de la nota es solo para dejar constancia de que tienen que hacer una revisión", insistió.

En otro momento de la entrevista, detalló que cuando fue a recibir su primera dosis sus pulmones solo se encontraban al 70%. "Presenté mis actualizaciones médicas y la orden. Con todo eso se negaron a vacunarme", manifestó.

Mientras tanto, desde Salud indicaron que la próxima semana llegarán más vacunas anti-Covid del segundo componente de la Sputnik V.