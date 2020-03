Covid-19: Militares también controlarán circulación de personas

“Desde esta noche los militares van a realizar patrullas, para colaborar con la Policía y para hacer cumplir las restricciones establecidas por el Gobierno”, mencionó el secretario de Estado en conferencia de prensa.

Además, pidió a la ciudadanía tomar conciencia, a respetar las medidas sanitarias y a no exponerse innecesariamente. Aclaró que "no hay nada que temer", ya que los efectivos militares no incurrirán en ninguna acción que violen los derechos humanos.

"No hay que pensar en violación de derechos humanos. Los militares tienen conocimiento acabado de lo que es el respeto y lo primero que cuidan en sus intervenciones es el respeto", puntualizó.

Paraguay declaró este lunes el estado de emergencia sanitaria en todo el país, con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas de prevención ante el avance del coronavirus.

El Ministerio de Salud informó que ya son nueve los casos confirmados. El último que dio positivo al test está relacionado con el segundo afectado detectado en el país.

El Gobierno decidió restringir la circulación de personas a pie y en vehículos entre los horarios de 20.00 a 4.00. Los que incumplan la medida estarán expuestos a millonarias multas y penas carcelarias.

Además, desde el próximo 18 y hasta el 30 de marzo tampoco se permitirá el ingreso de extranjeros al país.