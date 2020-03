Covid-19: Gobierno plantea postergar pago de impuestos por dos meses

"Estamos terminando el proyecto dentro del Equipo Económico, la idea que tenemos es proponer una moratoria por dos meses y es la única opción que veo. Este es el desafío nuestro, la primera barrera que vamos a pasar y a lo mejor es necesaria porque esta situación nunca ocurrió", indicó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado explicó que se planteará la iniciativa debido a una solicitud del sector privado, donde se propone postergar el pago de impuestos ante el impacto económico que generará el Covid-19, para resguardar los empleos en el sector.

“Como estamos hablando de dos meses, eso implica que busquemos recursos, porque somos un estado deficitario y no tenemos ahorro”, aclaró.

En ese sentido, el ministro mencionó que, según los cálculos, el Estado funciona con USD 400 millones mensuales, por lo que se solicitarán préstamos a organismos internacionales para dar respuesta a los gastos públicos durante los meses afectados.

"No es un regalo para los contribuyentes"

Asimismo, López aclaró que la falta de pago de impuestos por dos meses no significa “un regalo” para los contribuyentes, sino que una postergación y financiación a cuotas que deberá abonarse a partir del tercer mes.

“Con los impuestos que se tenían que pagar en estos meses, nosotros vamos a calzar el pago de la deuda a partir de los próximos meses. No es un regalo, es una moratoria, yo no te cobro nada por estos dos meses, pero cuando termine vas a pagar lo que no pagaste”, sostuvo.

Préstamos que se solicitarán

En caso de que la propuesta prospere en el Legislativo, el ministro explicó que ya se conversó con varios organismos como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para acceder a los recursos según las necesidades.

“La buena noticia de esto es que Paraguay tiene todo para salir de este problema y tenemos de dónde ir a buscar los recursos”, agregó.

No obstante, indicó que se van a ir analizando los montos a financiar, en concepto de emisión de bonos, préstamos u otros, ya que todo el mundo está solicitando créditos por el impacto económico que deja el Covid-19 en los países afectados.

Consultado sobre cómo afectará esta situación a la deuda externa, López adelantó que el monto, cercano a los USD 800 millones por el plazo afectado, indefectiblemente impactará en 1% o 2% del producto interno bruto (PIB).

Esto se sumaría a los USD 600 millones de deuda que ya se previó en el presupuesto y en déficit fiscal previsto para este 2020.

“Como no vamos a tener movimiento y nunca tuvimos ese desafío, porque en todas las crisis la economía funcionaba, hay que ser sumamente responsable en estos sectores”, alertó.

El titular de la cartera fiscal insistió en que la situación exige ser sumamente eficientes y que la economía no sienta la crisis. "Esperamos que esto sea como un puente para pasar el coronavirus", dijo.

Gasto público estará controlado

Por otra parte, consultado acerca del control del gasto público que se tendrá durante este periodo de crisis, el titular de Hacienda señaló que el proyecto de ley en el cual se trabaja contempla un control estricto de los gastos corrientes.

López refirió que por el momento se prohibirán los aumentos salariales u otros gastos extraordinarios hasta que se pueda restablecer el tope del déficit fiscal.

Si bien no precisó mayores detalles sobre cómo se manejarán los aumentos salariales que se otorgaron a diferentes sectores durante este 2020, refirió que el gasto estará controlado y desde ese enfoque se seguirá trabajando.