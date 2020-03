“Si no nos ayudan muchas empresas tendrán que cerrar”

Es lo que plantea la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), a través de un comunicado. Guillermina Imlach, presidenta del gremio, dijo ayer a ÚH que todos los asociados están realmente mal porque no hay ventas y empeoró con la medida de restricción nocturna.

“No hay ventas. Esto va a hacer que las mipymes cierren sus puertas, sobre todo, las microempresas. Los que tienen un copetín con una o dos personas trabajando van a tener que cerrar si no venden”, advirtió.

Dijo que es urgente que el Gobierno haga algo. Quizás, según indicó, sea difícil llegar a lo que está haciendo Francia, de no pagar agua, luz y otros servicios, y los salarios por al menos uno o dos meses, pero requieren de alguna medida para poder sobrevivir.

“Aquí las medidas implementadas pasan por darte quince días más para abonar y no te corten el servicio de electricidad. Y si no vendiste nada no vas a poder pagar. No hay forma. Necesitamos que nos ayuden de alguna forma esos meses de marzo y abril, mientras duren las acciones contra este virus. De lo contrario, muchas empresas van a cerrar”, alertó.