Cese de actividades tendrá limitado efecto en economía, según analistas

La decisión del Gobierno de suspender ciertas actividades por un plazo de 15 días, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en Paraguay, tendrá efecto sobre la economía, pero de forma limitada, según coincidieron diferentes analistas consultados por Última Hora.

Alberto Acosta Garbarino refirió que la decisión es acertada desde el punto de vista de precautelar la salud de la población, pero que la misma “lógicamente tendrá un impacto económico” considerando que la población, dentro de sus posibilidades, optará por no salir de sus casas. “Ya hay una disminución de gente en las calles, habrá disminución en los shoppings, en los súper, ayer hubo pánico, pero la gente va a tratar de no salir de la casa”, dijo. Agregó, no obstante, que es difícil calcular la magnitud del impacto, considerando que no se sabe bien la dimensión del problema, haciendo referencia a la cantidad de casos de personas afectadas por la enfermedad que causa el Covid-19 y que no se tiene certeza que la disposición, en 15 días, efectivamente sea levantada. Prevención. Por su parte, Stan Canova se expresó en una línea similar y consideró que la decisión del Gobierno “sale más barato” que esperar que aumente la cantidad de casos de personas infectadas antes de tomar determinaciones, como ocurrió, por ejemplo, en países como Italia. Sin embargo, explicó que hay que esperar para ver cómo avanza la situación. “Va a tener su costo tener 15 días parados a varias industrias o a varios rubros, pero si no se hacía esto iba a seguir creciendo (expansión del coronavirus). Se trata de un cierre parcial para ver cómo está reaccionando la propagación, y es mejor que sea (una interrupción de) dos semanas a un cierre total de la economía y algo mucho más fuerte”, manifestó. Opciones. Víctor Pavón agregó que efectivamente se habla de una incidencia limitada siempre y cuando la medida no se extienda posteriormente. Indicó que, a su parecer, de continuar la situación se deben apelar a medidas como la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) al 5%, entre otras, para que circule mayor dinero en el mercado, en detrimento de, por ejemplo, seguir bajando las tasas de interés del Banco Central o eventualmente apelar a créditos internacionales, como había expresado en su momento el ministro de Hacienda, Benigno López. “Si se llegare a prorrogar hay que dejar bien en claro que los ingresos del Estado pueden verse reducidos, porque el sector privado no va a tener ingresos suficientes para poder cumplir con el Fisco”, señaló.



Cantero estima que no incidirá en el crecimiento

José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), aseguró que la banca matriz evaluará posibles medidas a tomar ante el impacto económico del coronavirus “con mayor información” al respecto, asegurando que, de momento, no habrá ninguna resolución en particular.

Asimismo, ratificó, en una entrevista concedida a Monumental AM 1080, que la economía paraguaya tiene fundamentos sólidos para hacer frente a los efectos del contexto global y regional, y que la reciente decisión del Gobierno de suspender actividades no tendrá mayor incidencia en cuanto al crecimiento del producto interno bruto (PIB). Añadió que incluso ayuda a “minimizar costos esperados con relación a países que tomaron medidas posteriores” a la expansión del Covid-19.