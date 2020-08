Covid-19: "Esta realidad nos pondrá de rodillas a todos", dice director de Ineram

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente ( Ineram ) un 100% de las camas ya están ocupadas, mientras que el sector de contingencia para el Covid-19 cuenta con un 35% de ocupación. Los pacientes se encuentran en estado crítico, no todos en terapia intensiva, y el personal de blanco trabaja arduamente para contener la situación.

Este escenario es sumamente preocupante para las autoridades sanitarias, según describió el director del Ineram, Felipe González, quien también señaló que la negatividad y la falta de credibilidad ante el virus también son factores que contribuyen a un aumento de casos positivos.

“Esta primera semana de agosto fue la más fuerte, categóricamente, y era una previsión que teníamos. Esto va a llegar sobre todo por el descreimiento en el sentido de que si no le toca a uno, no cree que es una realidad, pero esta nos va a poner de rodillas a todos y en la medida que nos afecte vamos a tener que ir recurriendo a los diferentes hospitales”, expresó el profesional en contacto con Monumental 1080 AM.

Lea más: Ocupación de camas por problemas respiratorios pone en alerta naranja a Salud

González también informó que en el Ineram la mayoría de los pacientes que llegan son del área Central, mientras que varios que son derivados de gravedad desde el Este del país, lamentablemente, llegan sin vida a causa de las patologías.

“Si continúa el ritmo al que estamos yendo, en menos de una semana vamos a quedar sin camas. Pero mientras tanto seguimos contratando personal y vamos a habilitar más camas”, agregó.

Falta de medicamentos

Por otra parte, el profesional de la salud expresó su preocupación acerca del sostenimiento de medicamentos debido a que muchos insumos están en falta en la región y son muy difíciles de conseguir.

“Algunos de los medicamentos no hay en plaza, ni en la región, están en demora pero estamos viendo que no nos falte, especialmente los hipnóticos para conectar a los pacientes con respiradores”, explicó.

Nota relacionada: Covid-19: Salud reporta cinco nuevas muertes y 315 contagios

El médico agregó que esta situación sanitaria es prácticamente una guerra y el que tiene mayor poder económico se llevará la mejor parte.

Alerta naranja en Salud Pública

La directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias, Leticia Pintos, informó el miércoles pasado que la ocupación de camas por problemas respiratorios pone en alerta naranja a Salud Pública. Un 65% de las camas están ocupadas, según precisó.

Si bien una menor proporción de pacientes internados son casos confirmados de coronavirus, el 90% de los ocupantes son pacientes sospechosos y presentan cuadros sintomáticos, de acuerdo con registros de Salud.

Actualmente, Paraguay registra 6.375 casos confirmados de Covid-19 y 66 muertos.