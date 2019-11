Tribunal le retira la roja al coreano Son

Un panel independiente ha quitado la tarjeta roja al futbolista del Tottenham, Heung-min Son, por la entrada por detrás que ocasionó una rotura de tobillo al portugués André Gomes, jugador del Everton.

Ayer, un panel independiente ha desestimado la tarjeta roja que recibió Son y que ya se había pedido que se revocase tanto por miembros del Everton como del Tottenham.

Esta decisión coincide con la salida de Gomes del hospital en el que se encontraba desde el pasado domingo, cuando fue internado con una rotura en el tobillo derecho. Ahora, el centrocampista continuará con la rehabilitación con los servicios médicos del club, sin un tiempo de baja estimado.



Bobadilla busca su primer título como DT

Aldo Bobadilla buscará hoy a las 21.30 su primer título como entrenador cuando su equipo, el Independiente Medellín, reciba en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Cali en el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia, una serie que va igualada 2-2.

Bobadilla llegó hace dos meses al banquillo del “Poderoso de la Montaña”, y pese a que no consiguió clasificar a los cuadrangulares semifinales de la liga, su equipo mejoró el rendimiento. Dirigió 14 partidos, con 9 victorias, 4 empates y 1 derrota.

En la Copa, DIM logró plasmar sus mejoras al lograr mejores resultados al eliminar en los cuartos de final al Once Caldas y al Deportivo Pasto.



Argentinos y Lanús mandan en Argentina

Argentinos Juniors y Lanús son los dos equipos que se subieron a la cima de la Superliga Argentina sumando 25 unidades.

El Bicho y el Granate desplazaron así del primer lugar a los clásicos rivales Boca Juniors y River Plate, que quedaron en el segundo puesto con 24 puntos.

Argentinos sacó un empate 0-0 ante Defensa y Justicia, los de Varela contaron con Julio González durante todo el partido y Braian Ojeda que ingresó a los 79’. Por su parte, Lanús derrotó 1-0 a Huracán de visitante. El Globo tuvo a Antony Silva, Saúl Salcedo y Lucas Barrios (que salió a los 83’), en Lanús no estuvieron Rolando García, Darío Cáceres y Pablo Martínez.