Coronel Bogado: Obrero clama asistencia tras accidente

El humilde trabajador requiere de suma urgencia la cirugía para colocarse el platino que tiene un costo de G. 4.500.000, a lo que se suma los gastos de estudios y medicamentos para tratar la dolencia.

Lamentablemente, el hombre fue abandonado a su suerte por la empresa encargada de la obra, por lo que pide ayuda a la ciudadanía para poder costear el tratamiento y recuperar su brazo para poder volver a trabajar.

Empresa se comprometió, pero no cumple

En contacto con Radio Marandú, de Coronel Bogado, Víctor Ramírez, explicó el difícil momento que está atravesando y dijo que, tras sufrir la caída, fue auxiliado por los compañeros y llevado al hospital local, donde le diagnosticaron la fractura.

“El encargado de la empresa se comprometió en ayudarme tras el accidente, pero ya paso un mes y hasta ahora no me dieron nada, lo único que quiero es que me ayuden para conseguir el platino y operarme”, manifestó Ramírez.

Fractura de Víctor Ramírez.jpeg Estudios de Rayos X, donde aparece la fractura del obrero. Foto: Gentileza.

Al respecto, el director del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Pedro Melgarejo, indico que está siguiendo de cerca el caso del accidente laboral sufrido por el obrero y lamentó que hasta el momento la firma no haya ayudado al mismo.

“Yo he tomado la decisión de cerrarle el portón del SNPP a los obreros de la empresa encargada de la obra, desde este miércoles, en caso de que no asistan al accidentado, como medida de presión para que la empresa cumpla con su obligación de asistir al personal", afirmó.

Melgarejo reconoció que el responsable de la empresa encargada de la obra de refacción del local del SNPP, se comprometió en ayudar al accidentado, sin embargo, hasta la fecha no han hecho llegar ninguna ayuda a Ramírez, quien una vez intervenido quirúrgicamente, necesitará de unos tres meses de reposo para la rehabilitación de su brazo.