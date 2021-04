Lea más: Diputados rechazan destinar fondos de binacionales para Salud

La legisladora, una de las proyectistas, calificó de desfachatez que algunos colegas ni siquiera prendan sus cámara. “Están ahí, se levantan, se van, se rascan”, sostuvo durante la sesión.

Embed Los medicamentos deben estar en los hospitales. Mientras que un familiar se va con su receta a la DIBEN a mendigar por un remedio ya se le muere el paciente esperando.



Los fondos de Itaipu y Yacyreta deben cubrir los medicamentos, y estos DEBEN ESTAR SI O SI en los hospitales. — Kattya Gonzalez® (@KattyaGonzalez9) April 13, 2021

Asimismo, indicó que por el momento queda rechazado el proyecto, pero que la oposición ganó, ya que estuvieron debatiendo desde la mañana y sosteniendo la importancia de destinar los fondos sociales de la Itaipú y Yacyretá a Salud, a la compra de remedios y materiales de bioseguridad, mientras que otros colegas se conectan solo para la votación.

Sobre la confusión en la votación, dijo que la Mesa Directiva debe aclarar lo que pasó, debido a que en un primer momento reportaron 11 ausencias, luego 10 y nuevamente 11 al cerrar la verificación.

No obstante, también existió el reclamo de un voto de una diputada que sostiene que votó pero no fue contado. Además cuestionó la excesiva tardanza para cerrar la votación y que se haya llamado a que todos los diputados se conecten para votar.

Entérese más: Diputados aprueba "gasto cero" para pacientes con Covid-19

“Yo no sé si ellos se durmieron, porque la realidad es que ellos no estuvieron presentes y esto es terrible para la ciudadanía. Una persona que apaga su cámara y se conecta solo para votar le está estafando a la ciudadanía, y eso no se puede seguir tolerando”, manifestó la diputada.

De igual manera, agregó que en todo caso el reglamento se debe clarificar ante los hechos registrados, ya que algunos diputados no prenden sus cámaras, “se levantan, se rascan” y no participan de la sesión.