Una gran cantidad de seguidores del ex candidato presidencial Paraguayo Cubas se manifestaron este lunes frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), tras supuesto fraude en las elecciones 2023.

Durán Barba indicó que los jóvenes “no respetan mucho los pactos, los conceptos tradicionales” por lo que consideró que “hay que rejuvenecerse para vivir”. “Es el gran desafío para el Partido Colorado, Liberal (PLRA) y para los nuevos como Payo Cubas. La vida depende mucho de la tecnología”, expresó. Indicó que las campañas políticas actualmente se hacen por las redes, pero que hay que saber manejar cada plataforma porque cada una tiene un target distinto.

Para el especialista, “la vida depende mucho de la tecnología”. Inclusive, sostuvo que no hubo democracia hasta que llegó la radio ya que las voces de los políticos llegaron a todos los rincones.

“Estamos viviendo una nueva sociedad, vertiginosa”, agregó en declaraciones a LaTele en donde analizó el fenómeno Payo Cubas y otros temas con respecto al Paraguay.

Señaló que los viejos partidos no son capaces de procesar a las nuevas generaciones en todo el continente. Hasta admitió que le pasó lo mismo con el ex presidente Mauricio Macri, con quien trabajó por 20 años.

"Tenemos que aprender que vivimos un cambio radical en la humanidad. Los partidos que no se den cuenta de eso y no aprendan que los electores tienen iniciativas, que no aprendan a comuniarse con estos nuevos seres humaos van a morir", manifestó.

Finalmente afirmó que se debe reinventar la política.