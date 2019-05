Un Tribunal de Sentencia condenó este jueves al ex gobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez Ortiz y fue trasladado a la Penitenciaría de Emboscada.

Un Tribunal de Sentencia condenó este jueves al ex gobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez Ortiz y a su ex secretario administrativo Endulfo Verón, a cuatro años y medio de cárcel, por los hechos de producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.