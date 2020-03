Concierto del grupo Stevans por Semana de la Francofonía

Stevans es un grupo suizo de pop que presenta su nuevo álbum, el cual cubre una gama de temas como la familia, la amistad, la nostalgia, la alegría, el deseo y el baile. Utiliza elementos de Fred Astaire, Michael Jackson, Daft Punk, Coldplay, entre otros. En la noche interpretarán temas como La boda del lunes, The Backyard, When the light is gone, entre otros.

APERTURA. La inauguración oficial de la Francofonía se realizará el jueves 12, a las 19.00, con el lanzamiento del libro Pancha de Maybell Lebrón y trata sobre Pancha Garmendia. El acto, que será un homenaje por el Día Internacional de la Mujer, se desarrollará en la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039), donde tendrán lugar todas las demás actividades.

A las 20.00, en la sala Galería, se realizará una exposición denominada El anónimo silencio de la piedra, que incluye dibujos y obra gráfica de Félix Toranzos, quien se inspiró en la Notre Dame de París.

Las actividades continuarán el lunes 16, a las 19.30, con la proyección de la película rumana Morgen, que en español significa mañana. La cinta trata sobre la amistad que mantienen un guardia de seguridad y un turco que intenta llegar a Alemania.

El martes 17, a las 19.30, habrá un cine debate sobre los cambios culturales en un territorio diverso, el cine indígena y de minorías.

A las 19.30, del miércoles 18, está prevista la emisión de la cinta Les Chevaux de Dieu (Los Caballos de Dios), del género drama.

Para el jueves 19, a las 19.30, se prepara el concierto del dúo Cziffra-piano a cuatro manos, conformado por los pianistas franceses Ludmila Guilmaut y Jean-Nöel Dubois. Para más informes comunicarse al 210-503.