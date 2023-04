En ese sentido, representantes de la Junta Cívica de la Concertación Nacional en el distrito de la Recoleta, en Asunción, impugnaron una resolución judicial por la cual se aprueba la homologación de los delegados electorales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para un total de 34 locales de votación de la zona.

En comunicación con Última Hora, Guillermo Emmanuel de Colleville, presidente de la Junta Cívica de Recoleta, señaló que, con la aprobación de la última lista de delegados electorales del Partido Colorado, la mayoría de los locales de votación tendrán dos delegados colorados, mientras que solo uno de la Concertación.

Además, aseguró que la última lista de homologación, presentada por Óscar Pérez Correa, miembro de la misma Junta Cívica en representación de la ANR, no fue socializada con los demás miembros titulares del organismo.

“Somos cinco miembros en la zona, pero como no podemos abarcar todo físicamente (los colegios electorales), designamos a otras personas. No hay un plazo para la designación de delegados, pero no se puede presentar a espaldas de los demás miembros. Pueden aprovechar su mayoría para tomar decisiones a su favor”, sostuvo.

La homologación de delegados electorales del Partido Colorado fue aprobada por el auto interlocutorio 254, firmado por la jueza electoral de la Capital Carmen Nováis de Gavilán, el cual en principio figura con fecha 24 de abril, pero posteriormente menciona como fecha el 25 de abril.

Delegados electorales ANR.pdf

Al respecto, Guillermo de Colleville manifestó que también decidieron impugnar el documento por ese motivo, calificando el punto como “un acto de mala fe”.

Reiteró que, para la transparencia de las elecciones, un partido no puede tener mayoría en su Junta Cívica; sin embargo, dijo que en caso de que no se apruebe la impugnación, trabajarán este domingo en busca de salvaguardar la jornada electoral. “La pluralidad en el control y la transparencia son principios que se deben cuidar”, finalizó.

“Presentamos en tiempo y forma”

Por su parte, Óscar Pérez negó que la lista de delegados electorales no se haya socializado con los demás miembros que conforman la Junta Cívica de Recoleta, asegurando que incluso fue firmada por todos los de la Concertación.

“Ellos se pasaban diciendo que porque se unieron eran más, nosotros presentamos en tiempo y forma. No tenemos la culpa de que no hayan completado sus recursos humanos. Por algo la Jueza sacó una resolución conforme a lo que nosotros presentamos el 7 de abril”, alegó el colorado.

Puede interesarle: Elecciones 2023: ¿En qué caso se puede pedir impugnación de actas?

La jueza Carmen Nováis también se pronunció al respecto en contacto con Última Hora y aseguró que emitió la resolución de acuerdo con lo que establece la Ley Electoral.

Señaló que la normativa dispone que los miembros titulares de las Juntas Cívicas pueden presentar la homologación de sus listas, mientras que ella tiene la facultad de aprobar a los delegados que presente cada representante.

“Yo actúo de acuerdo a la ley, no queremos que nadie tenga ventaja sobre nadie. Es importante que tengan en cuenta también que los designados actuarán de logística y no son los que dan las órdenes. Ahora, si mañana se presentan irregularidades, se tiene que denunciar”, aseveró.

Este domingo 30 de abril se desarrollarán las elecciones 2023, donde más de cuatro millones de paraguayos deben elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, a senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales. La Justicia Electoral está realizando los últimos operativos en el marco de la instalación de las máquinas de votación.