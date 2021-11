El edil manifestó que con esta aprobación "se está dejando de invertir en obras en beneficio de toda la ciudadanía para pagar gastos rígidos". "En este caso sería el aumento salarial, que ya se realizó anteriormente con una equiparación salarial", apuntó.

El pedido, que tuvo 10 votos a favor contra siete en contra, forma parte de una adenda presentada por la Intendencia dentro del proyecto de presupuesto 2022, que también tuvo su aprobación en general.

"Lastimosamente no conseguimos detener. No tenemos problemas con aquellos que trabajan limpiando la calle, ellos se merecen, pero aquí sin discreción se aprobó el aumento salarial, no hubo un informe, no tiene sentido", expresó Callizo.

Con esto, la administración de Óscar Rodríguez tendrá G. 25.000 millones para pago de salarios a funcionarios de la Municipalidad de Asunción. En el presupuesto 2020 ya se contempla además un aumento de G. 21.930 millones para servicios personales.

"El presupuesto general realmente disminuyó en lo que respecta al 2021, con esta aprobación (reajuste salarial) evidentemente afectará a algunas obras", insistió el edil.

Mirta Arias, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama), dijo el jueves que el reajuste del 8% tiene que ver con la inflación y un acuerdo al que llegaron con la Intendencia. Afirmó que existen familiares de funcionarios fallecidos por Covid-19 que aguardan indemnización.

Callizo también se refirió a la disputa que hay para la conformación de comisiones asesoras claves de la Junta Municipal de Asunción como Hacienda y Presupuesto, Legislación, Infraestructura y otros.

Indicó que este tema todavía sigue en debate y dijo que la oposición no quiere ceder en la negociación de estas comisiones para realizar una mejor labor de contralor. "Pero si son concejales del mismo equipo del Ejecutivo municipal, es dejarle todo en bandeja y nosotros no vamos a permitir eso", acotó.

A causa del desacuerdo incluso se levantó la primera sesión de este periodo, el miércoles último. En principio, los ediles cartistas, que apoyan a la Intendencia, plantearon un cuarto intermedio a la mañana y la tarde dejaron sin cuórum al no llegar a un acuerdo.