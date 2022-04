Comuna exigirá pago de deudas a entes privados, pero  no nombra a seccionales

Tras el anuncio de una deuda de unos G. 122.225.618.580 en concepto de recolección de basura por parte de los principales ministerios, la Municipalidad de Asunción promete extender el análisis para incluir a morosos del sector privado. El pedido se centrará en supermercados, bares y restaurantes. En tanto, no se pronuncia sobre el pedido de estado de cuentas de las seccionales coloradas de la capital.

“Vamos a ampliar el análisis también a privados, grandes generadores de residuos, empresas muy grandes, como supermercados, restaurantes, bares que también van a ser nuevamente notificados por morosidad. Seguiremos la misma regla para todos”, enfatizó Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, omitiendo referirse sobre las seccionales coloradas, que cuentan con un pedido de información pública iniciado el 4 de abril.

Sobre el avance en el cobro de la deuda generada por el servicio de recolección, Mora mencionó que se encuentran en negociaciones de plazos de pagos con tres ministerios que fueron los primeros en acercarse al área de finanzas.

“Tuvimos contacto con el Ministerio de Defensa, ayer hubo una primera reunión; también el Ministerio de Salud, que ya se puso en contacto con el área de administración y finanzas, y también con el Ministerio de Vivienda y Hábitat (MUVH)” comentó el funcionario. Según datos de la Municipalidad, el Ministerio de Defensa acumuló una obligación de G. 68.435.062.090, mientras que Salud G. 16.657.266.900 y el MUVH, G. 2.090.072.700.

En cuanto a los métodos de pago a ser aplicados a las entidades estatales en mora, el representante de la Comuna señaló que se llevará a cabo un plan de pagos que permita se utilicen esos fondos en proyectos de fortalecimiento del área de recolección de residuos, obras y tránsito.

“No es necesario que se pague todo junto, porque lo que necesitamos es previsibilidad. Si es que nosotros tenemos un esquema, de recepción de los pagos de ingreso, nosotros podemos hacer un plan de inversión conforme a eso”, enfatizó Mora.

Finalmente, refirió que actualmente en Asunción se da cobertura a los 78 barrios con una flota de 26 unidades propias y otras 12 alquiladas y que la planificación apunta a doblar la capacidad. Sobre recursos humanos, Mora subrayó que la Municipalidad no puede realizar más contrataciones.

Contratos. “Contratar no es una opción, no tenemos en este momento la disponibilidad. Sí creemos que se pueden priorizar los recursos, reasignar lo que corresponda para garantizar las tres vías de gestión; recolección, arreglo de calles, obras, vialidad y transito y PMT, que son los objetivos para este año”, concluyó.

Denuncian que Municipalidad pagó en “secreto” a Empo

Una denuncia sobre supuesto pago “en secreto” efectuado por la Municipalidad de Asunción a representantes de la firma Empo Ltda., ex concesionaria del relleno sanitario de Cateura, fue presentada por quien sería uno de los accionistas del consorcio, Alberto Mauad Abujambra. El acuerdo, para salir de Cateura, habría sido días antes de las elecciones internas, el 11 de junio del 2021, en la que el intendente Óscar Nenecho Rodríguez se postulaba para continuar en el cargo.

Tras la suspicaz salida de Empo, ingresó la firma El Farol.

La Comuna no respondió a la Fiscalía sobre este pedido de informe de pago que se solicitó sea remitido en un plazo de 72 horas. Tampoco pidió prórroga, confirmó la fiscala Carla Rojas. Por su parte, el director de Asesoría Jurídica del Municipio, quien ya estaba en el cargo en dicho periodo, Benito Torres, no quiso hablar sobre el tema alegando que no está interiorizado sobre el caso y que cuando eso “estaba fuera del país”.

La denuncia fue tratada ayer en la sesión de la Junta Municipal. Se acordó solicitar a la Intendencia el pedido de informe, sobre el supuesto pago, en un plazo no mayor a los 10 días.

“De confirmarse estamos ante un hecho por el que corresponden acciones penales contra el intendente y la intervención del Municipio”, indicó el concejal Álvaro Grau (PQ), quien presentó la minuta.

Aviso. El denunciante, Alberto Abujambra, quien afirma ser accionista mayoritario de Platina SA y el Consorcio Empo, habría solicitado al intendente, en abril del 2021, evitar cualquier pago a los apoderados de Empo y puso a conocimiento la denuncia penal contra los directivos, Arivaldo Domínguez de Queiroz y Enrique Ortuoste, por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, estafa y apropiación. El empresario señala que fue despojado de sus acciones de Platina SA de forma irregular.

En el fallo del laudo arbitral, que dio lugar a la rescisión del contrato con Empo, se estableció que el Municipio debía pagar por reajuste de tarifa por ingreso de basura un monto aproximado de G. 14.000 millones. Sin embargo, Grau indicó que la administración de Nenecho habría pagado extrajudicialmente y en secreto a los denunciados, la suma de más de G. 22.000 millones. Cuestionó que, de ser verdad, además de ser una suma casi doble fue a pesar del pedido de no abonar, por haber un juicio.

El edil reclamó además que los pedidos de informe que ya solicitó fueron denegados, alegando que el "canal" de información entre la Junta y la Intendencia es la presidencia del cuerpo legislativo. A pesar de ser información pública que, consideró, no debe esconderse si no hay nada que temer.