¿Cómo funcionarían las fotomultas en Asunción?

El director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, Luis Christ Jacobs, explicó a Telefuturo que el sistema pretende ser aplicado por concesión por un periodo determinado y que la empresa adjudicada será pagada con un porcentaje de lo que corresponde a cada multa que sus equipos detecten en el tráfico.

Dijo que la firma será la encargada de instalar todos los elementos, señalizar "suficientemente" a los conductores dónde estarán ubicados los controles, además de asentar una sala o laboratorio en la Policía Municipal de Tránsito (PMT), para que se pueda hacer el seguimiento de las cámaras y realizar el mantenimiento correspondiente.

No obstante, aclaró que todavía se deben establecer las especificaciones técnicas, además del pliego de bases y condiciones que tiene que ser aprobado por Contrataciones Públicas para luego realizar el llamado de licitación, cuyo proceso dijo que podría culminar entre junio y julio de este año.

Desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción habían presentado la iniciativa a la Junta Municipal y a la Intendencia, señalando que la idea surgió debido a que la PMT solo cuenta con 320 agentes y “es imposible marcar presencia en las arterias principales de Asunción”. Christ Jacobs había señalado que Paraguay es probablemente el único país cuya capital aún no emplea este método.

Desde la Junta indicaron que con la implementación de la tecnología se pretende que al quinto día de la infracción de un conductor, le llegue a su casa la fotografía con la multa que deberá pagar.

Una vez que se promulgue la ordenanza se presentará el llamado de licitación para que las empresas privadas interesadas puedan costear las cámaras de alta tecnología, ya que sostuvieron que el Municipio no cuenta con el presupuesto suficiente para su puesta en marcha.

En setiembre del 2021 la Junta ya estuvo analizando la implementación del sistema de fotomultas en la capital y se amparó en la Ley N° 5016/16 "Nacional de Tránsito y Seguridad Vial".

Cuestionamiento a las fotomultas

Por su parte, el abogado José Casañas Levi realizó duras críticas al proyecto que se está estudiando para su implementación en Asunción y señaló que el acta es el documento con el cual realmente se puede multar y no una foto.

"Me parece que están un poco apurados y esto no se puede hacer de esta manera. (...) Ninguna persona puede ser sancionada sin ser escuchada. Con este tema el problema surge porque la persona sancionada no tiene la oportunidad de explicar lo que exactamente pasó", manifestó a través de NPY.

Asimismo dijo que todos los conductores tienen derecho a la defensa y recordó que un vehículo puede estar siendo utilizado por varias personas o pudo haberse vendido, pero todavía no se realizó la transferencia, por lo que no se le puede multar a un conductor sin saber si fue quien infringió las normas de tránsito o no.

"Es bastante frecuente que en una casa manejen un solo auto muchas personas y que el titular no haya sido el que cometió la infracción. No se puede imponer la sanción sin dar oportunidad de verificar la prueba y chequear si realmente ocurrió la situación que aparece en la foto", aseveró.

En cuanto al proceso de licitación, señaló que de acuerdo con la Ley de Tránsito es la Agencia Nacional de Tránsito la que tiene que llamar a concurso, debido a que la Municipalidad no cuenta con autorización para ello.

"Tengo dudas de cómo va a ser el proceso licitatorio, que no esté descontrolado, que no se verifique que la empresa va a actuar objetivamente o no", resaltó el profesional del Derecho.

Finalmente, Casañas Levi cuestionó el proyecto debido a que pretende que el sistema sea tercerizado, considerando que "el fin es recaudatorio" y que con ello se desnaturaliza la función de la Municipalidad de Asunción. Aseguró que con el sistema "no hay una campaña de prevención".

"Si la finalidad es luchar contra la corrupción dentro de la PMT, primero deben mirar el índice y ver qué hacer con eso, qué proyección tienen", dijo a su vez a través de Monumental 1080 AM.

No obstante, algunas personas se manifiestan a favor de la implementación de las fotomultas, ya que consideran que puede ayudar a reducir las infracciones y, por ende, los accidentes de tránsito.

En ese sentido, un conductor llamado Francisco Sepúlveda explicó a Telefuturo que está de acuerdo con su implementación, teniendo en cuenta que serviría como concienciación para las personas. "Me parece bastante correcta la implementación de esto porque muchas veces nosotros, si no nos están mirando, no hacemos bien las cosas. Entonces, me parece correcto", aseveró.

Antecedentes del sistema en el país

Desde el año 2008, el Municipio de Ypacaraí, Departamento Central, había implementado el sistema de fotomultas, con lo que el Juzgado de la zona se veía rebasado de expedientes de cruce de luz roja para analizar y dictaminar.

En ese sentido, las autoridades destacaban que con ello se logró que de 200 vehículos que pasaban diariamente la luz roja en cada cruce, se redujera el número a cinco rodados por día.

Sin embargo, varias personas habían detectado muchas irregularidades en la aplicación del sistema en el casco urbano de Ypacaraí, ruta PY02. Además, cuestionaban que sea la Comuna la encargada de multar en dicha zona, ya que señalaban que la fiscalización del tránsito es competencia de la Policía Caminera.

Si bien, Ypacaraí fue la primera en implementar las fotomultas, también los municipios de Ñemby, Coronel Oviedo y Hernandarias se sumaron, lo que desató una lluvia de críticas al sistema, porque choca con al menos otras 10 disposiciones legales.

Por ello, en abril del 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por lo que la modalidad fue declarada ilegal en los municipios donde se estaba implementando.