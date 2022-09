Comisiones vecinales critican tren de cercanías y solicitan su rechazo

Fernández explicó que básicamente son cinco los puntos en discusión. El primer cuestionamiento es en relación a la misma presentación del plan planteado por varios senadores, porque si bien antes los parlamentarios podían proponer este tipo de iniciativas de inversión millonaria (se pretende aprobar USD 300 millones de un crédito), “eso ya no se puede hacer y está legislado”.

En segundo término, Fernández subrayó que una obra pública gigantesca como la del tren se tiene que licitar, y eso no está ocurriendo. Más bien el proyecto pone un condicionamiento con un préstamo cautivo a favor de Corea del Sur, con un costo millonario, arguyó el abogado.

“También entendemos que cuando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) presentaron este proyecto, hubo observaciones de Hacienda, como la ausencia de licitación. Entonces, toman un atajo por la puerta trasera en el Legislativo”, cuestionó.

Más. Igualmente, Fernández dijo que la implementación técnica del tren en sí también presenta problemas, porque ya se concluyó legalmente que no existe una franja de dominio, por lo que “el costo de la liberación de la franja será monstruoso, casi como el proyecto mismo”, y no se ha hecho ninguna evaluación al respecto. Añadió que se concertará un compromiso económico, se asumirán deudas y no se podrá iniciar la obra por las dificultades en la liberación de la franja, situación similar a la del fallido Metrobús.

Además, señaló que los senadores, sin capacitación técnica, programan extender la franja a 28 metros, lo cual destruirá a más de 200 empresas, generando una consecuente crisis de empleo. “Los ocupantes precarios no son un problema, porque representan un porcentaje ínfimo, lo que preocupa es lo que tendrán que pagar a los propietarios legítimos de las tierras”, observó el doctor Fernández.

Señaló que el Ejecutivo tiene que presentar un proyecto en forma, solucionar las observaciones hechas por Hacienda. “Se pretende aprobar el proyecto a velocidad supersónica, sin estudios”, lamentó.



Inician labores para reubicación

Con el objetivo de reubicar a las familias que se encuentran asentadas en la franja de dominio por donde pasaría el tren de cercanías, el MOPC empezó con las jornadas de relevamiento de datos socioeconómicos para brindar soluciones habitacionales a las mismas. Esto se da en el marco del proyecto San Blas de Mariano Roque Alonso (Central). “El relevamiento está a cargo de funcionarios de la Coordinación Social, del Programa Che Tapýi del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”, indicó Obras Públicas ayer en un informe.

Dijo que se trata de postulantes que podrán acceder a una de las 600 soluciones habitacionales ejecutadas en el lugar. Hay que recordar que el proyecto urbanístico San Blas es financiado con parte de los fondos donados por Taiwán. Por otro lado, las actividades de la víspera se ejecutan con base en el censo ya realizado en los tramos del predio de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), que serán afectados por las obras del proyecto tren de cercanías.