La decisión de posponer el tratamiento de la propuesta se tomó en una reunión donde asistieron el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; el presidente del Directorio de Fepasa, Lauro Ramírez López; el coordinador general de los frentistas, Wilfrido Fernández, y los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En la ocasión, Llamosas señaló que la Secretaría Técnica de Planificación (STP) realizó algunas observaciones, enfatizando en las indemnizaciones y expropiaciones relacionadas con la franja de dominio.

Recordó que el proyecto tiene dos fuentes de financiamiento, a través de aportes privados y de un préstamo de USD 350 millones de un banco público de Corea. Además, con la aprobación de la normativa, se autorizará la suscripción del contrato de subconcesión.

Nota relacionada: Presentan proyecto de tren de cercanías y la idea es implementar en 2027

El proyecto ya es bastante cuestionado por la ciudadanía que incluso señalaron que se puede convertir en el próximo fallido Metrobús, debido a que podría implicar una gran inversión para el Estado, sin resultados favorables para la ciudadanía.

Al respecto, Ramírez López señaló a través de Monumental 1080 AM "que no tiene nada que ver con el Metrobús", ya que para este se contrajo un crédito, se adelantó un pago, se ejecutaron las obras sin considerar las dificultades.

"En este caso, nosotros no vamos a adelantar ningún dinero, mientras no esté funcionando no se va a pagar nada. Lo otro es que sí se sabe por dónde se va a ir; el detalle del centímetro, el proyecto ejecutivo, eso es lo que necesitamos avanzar para saber, no que no se sabe por dónde va a pasar el tren", explicó el titular de Fepasa.

El tren de cercanías tiene previsto abarcar el tramo comprendido entre Asunción y Ypacaraí, límite con Cordillera, cuya ejecución estará a cargo del MOPC y Fepasa.

Para ello, se contempla la utilización de un tren eléctrico ferroviario, cuya velocidad sería de 33 km/h promedio, y la construcción de siete estaciones ferroviarias.