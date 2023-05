Tras aquel fatídico 10 de mayo del 2022, cuando atentaron contra la vida de su marido en su luna de miel, emitió unas emotivas palabras en las cuales comentó que en algunos casos el duelo exige intimidad, muy por el contrario, a lo que motiva la dicha y la felicidad.

"Hoy cuando me toca exigir la verdad de su asesinato y duras condenas para sus sicarios, pido también una verdadera lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Sin embargo, no quedo conforme, pues Marcelo Pecci merece mayor justicia. Mi familia quedó amputada porque mi esposo, el papá de mi hijo hacía bien su trabajo. No deseo que esto sea un desaliento, sino un verdadero compromiso", expresó.

claudia aguilera 1.jpg Claudia Aguilera estuvo este miércoles en un acto en la presentación oficial del emblemático Convair 240, de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), en homenaje a su esposo. Foto: Daniel Duarte.

Dirigió su clamor hacia las autoridades de Colombia, a la Fiscalía paraguaya, a los gobiernos, políticos, a la sociedad entera. Anhela que la vida de su esposo deje un mensaje en el ámbito judicial y dijo que la justicia para Marcelo Pecci será "convertirlo en una inspiración diaria".

"La vida de Marcelo y su muerte nos exige ser firmes y fuertes, no claudicar ante los males que rozan nuestras espaldas en esta sociedad corrupta. Por eso hoy aquí, bajo este cielo y este hangar donde Marcelo desbordaba de pasión, pido hacer un compromiso en su nombre y también en nombre de nuestro amado hijo Marcelito", expresó.

Pidió trabajar en favor del país, amar la historia y cuidar a los hijos

En ese sentido, pidió ser "verdaderamente buenos en el servicio público, amar de verdad a las familias, honrar a los padres, cuidar a los hijos y macotas. Además de trabajar en favor de nuestro país, porque de verdad la necesita, amar nuestra historia y muestra de ello será la restauración total del emblema de la extinta Líneas Aéreas Paraguayas.

Asimismo, abogó por que por encima de las adversidades y del desconsuelo ser agradecidos con Dios, hacer un compromiso con la felicidad y con ser mejores seres humanos.

"A un año de su partida, no solo quiero valorar a Marcelo Daniel Pecci Albertini como el excelente fiscal que fue, como el incomparable operador de justicia o como el implacable luchador antimafia. También quiero recordar al hombre que me regaló el milagro de su amor, al que me hizo esposa y madre y a quien Dios me permitió amar", agregó.

Exaltó a su esposo como "ese paraguayo de bien, ese ciudadano activo y comprometido no solo con las leyes, sino comprometido con los principios y valores, comprometido con la historia del país, comprometido en ser feliz".

Manifestó que todos conocen de alguna forma a ese agente fiscal serio, pero noble, de personalidad firme, pero sensible, de expresiones cultas, pero concisas, con don de gente y sabio al hablar. Dijo que detrás de esos trajes que usaba para sus audiencias, de sus ropas tácticas para sus operativos, existía un ciudadano ético, honesto, preocupado por su entorno, familia y amigos.

Amante de los animales y apasionado por la aviación

Su esposa lo recordó como amante de los animales, apasionado por su trabajo, por el Club Guaraní, por el Colegio San José y también apasionado por la aviación. En ese sentido, dijo que evidencia de eso es el Convair de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), al que "decidió darle vida tras ser abandonado".

Además, manifestó que hace un año cuando disfrutaban de las aguas del mar Caribe, su esposo le dijo que al regresar al Paraguay iba insistir con el proyecto del Convair 240.

Con la voz entrecortada, Claudia contó que Pecci amaba viajar y que en algún momento deseaba ser presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), como también deseo ser fiscal general del Estado, sin embargo, "hizo a un lado ese deseo para darles prioridad como familia".

acto.jpg Se realizó la entrega una placa de “Homenaje póstumo al fiscal Marcelo Pecci”, por parte de los miembros de la Comisión Pro-Restauración del Convair CV-240 de LAP a sus familiares. Foto: Daniel Duarte.

"Lo más hermoso de Marcelo Pecci es que no se ensalzaba con la influencia que ejercía en los demás, o a través de su trabajo y eso lo hacía mucho más grande. Era humilde, me encanta recordarlo de esta forma, que lo recuerden así y que mi hijo Marcelito más adelante considere como tesoro estos recuerdos", expresó.

Aseguró que hace un año no se perdió a "un gran fiscal", sino a un hombre útil para la sociedad, un hombre que buscaba ser mejor cada día. "Perdimos a un gran padre de familia y a un amoroso esposo", agregó.

En el acto se realizaró la entrega una placa de “Homenaje póstumo al fiscal Marcelo Pecci”, por parte de los miembros de la Comisión Pro-Restauración del Convair CV-240 de LAP a Claudia Aguilera. Además, se procedió a la presentación del video del proyecto de restauración.

Estuvieron presentes Douglas Cubilla, director de Aeropuertos de la Dinac, en representación del ingeniero Félix Kanasawa, presidente de la Dinac; el padre Ángel Arévalos, familiares y amigos de Marcelo Pecci y varias autoridades.

Por el asesinato de Marcelo Pecci hay seis personas condenadas en Colombia, entre ellas los hermanos Pérez Hoyos, y aún está pendiente el juzgamiento de otras tres.

El crimen del fiscal antidroga ocurrió el 10 de mayo de 2022 en la playa de la isla Barú, Colombia, cuando se encontraba en su luna de miel. Los sicarios llegaron a borde de motos acuáticas y abrieron fuego en su contra sin medias palabras.