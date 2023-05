Un año sin saber quién dio la orden de asesinar a Pecci

REDES DE PODER. Hoy el hecho es investigado no solo como un simple crimen, sino como un problema estructural vinculado a la criminalidad organizada; entonces, no se podría hablar de un solo mandante.

“El hecho de que le hayan matado en Colombia es meramente circunstancial, forma parte de la ejecución y de la implementación de un plan”, explica el criminólogo Juan Martens.

Afirma que hay redes de poder hegemónico en el crimen organizado. “Son redes que tienen cabezas que actúan interconectadas. Una combinación entre los actores privados y el poder público (funcionarios y policías que cooperan y a eso le llaman venta de mercaderías políticas)”.

“Es muy difícil que ellos actúen por fuera de estos acuerdos. Pueden estar clanes, facciones que coordinan sus acciones; y no se produce un tipo de asesinato de estas características y de este impacto sin que estos grandes líderes consientan”, sostiene.

Según Martens, hablamos de redes de poder hegemónicos que mezclan lo público y lo privado para que funcione el esquema.

¿IMPUNIDAD? Pero como hasta ahora no hay nombres concretos de quién o quiénes podrían estar detrás, esto nuevamente se pone bajo lupa.

“A mí no me sorprende que acá no hayamos avanzado. Tenemos un Ministerio Público que está muy al servicio de mantener la impunidad de los grandes casos y de concentrarse en pequeños casos. Ni siquiera los celulares auditaron. Ni hace falta que tengamos información del contenido, porque no nos corresponde, pero sí tenemos que saber del proceso”, apunta Martens.

Considera un fracaso la situación en nuestro país, pero un fracaso del Estado de Derecho. “No sabemos quién es el que mandó matar, si está en Paraguay, si no está acá. No sabemos por qué le mandaron matar. Nada sabemos finalmente, son puras especulaciones”, lamenta.

Hoy ya suman seis personas las condenadas en Colombia por poner en marcha el asesinato y todavía quedan por ser juzgadas otras tres más. Sin embargo, en una reciente rueda de prensa, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, dijo que queda en campo del Ministerio Público de Paraguay indagar sobre la preparación del crimen, es decir: el cerebro.

Para el experto, este asesinato fue una erosión para la democracia, para los fiscales y los jueces que quieren hacer bien su trabajo.

“La muerte de Pecci hoy está sirviendo para atemorizar, pero por culpa del Estado. Se cumplió el objetivo del disciplinamiento a través de la impunidad”, explica.

AVANZANDO. Con relación al caso, sin embargo, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, afirma que siguen en constante intercambio de datos con el país colombiano. “Estamos manejando la investigación de manera muy pulcra, de manera bilateral y con el apoyo internacional fuera de Paraguay y de Colombia”, dijo.

Cita esta como una investigación de un crimen transnacional, con implicancia, no solamente en nuestro país, sino también fuera, por lo que sostiene que “los resultados no pueden ser tan inmediatos como la sociedad espera, “pero de que vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar”, apunta.

Ahora está pendiente que Colombia responda un exhorto de asistencia mutua para que colabore con Paraguay con datos para la investigación.

JUZGAMIENTO EN COLOMBIA. Por su parte, la fiscala Alicia Sapriza, delegada de la Unidad contra el Crimen Organizado en nuestro país, confirma que como el hecho ocurrió en Colombia, si hubo un partícipe desde Paraguay que aportó o pagó, va a ser la nación colombiana la que se encargue de juzgar; una vez que la persona sea detenida y, en su caso, extraditada. “Somos los más interesados en llegar a eso”, explica.

También expresa que la parte más inmediata está prácticamente cerrada, con los ya detenidos y condenados, pero que lo más importante y lo que más interesa es la autoría intelectual.

“Ahora nuestra participación va a ser mucho más activa. Tenemos esperanzas de que uno de los detenidos pueda cooperar y aportar datos, pero todo con base en las leyes de Colombia, porque son ellos quienes marcan la línea”, dice.

En cuanto a la seguridad de los agentes que siguen de frente esta lucha contra el crimen organizado, Sapriza comenta que se llegó a hacer un análisis de vulnerabilidad de la seguridad de fiscales y jueces, buscando mejorar protocolos.

paso a paso de un crimen que conmociono al pais.png

detenidos y condenados en colombia.png

Homenajes en el país y en el extranjero

Esta mañana, a las 07:30, se realizará un acto en la Fiscalía General para recordar al fiscal fallecido.

El fiscal general Emiliano Rolón estará en el acto y brindará algunas palabras a los presentes.

Luego tendrán una celebración religiosa, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.

Ni bien termina esta actividad, Rolón viajará a Buenos Aires para participar de un encuentro de fiscales del Mercosur.

Allí también se rendirá homenaje a Pecci a un año de su trágica muerte. El fiscal Manuel Doldán, de la Unidad de Asuntos Internacionales, es otro de los agentes que participarán del homenaje.

El pasado lunes 8 de mayo se habilitó el salón de actos con el nombre de Fiscal Marcelo Pecci Albertini, en la Embajada de Paraguay en Italia, asentada en la ciudad de Roma, capital del país.

La sede diplomática, a través de un comunicado difundido en las redes sociales, informó que este homenaje realizan para valorar la lucha del fiscal en el combate al crimen organizado. “Su legado quedará en la historia y servirá de ejemplo para las generaciones más jóvenes”, afirmaron las autoridades.

La Policía opta por mantener la prudencia

Desde el Departamento de Crimen Organizado de la Policía, encargados de investigar el crimen prefieren llevar el caso sin brindar mayores detalles a los medios “para no entorpecer las pesquisas”.

Afirman que alguna declaración realizada puede dificultar el trabajo que se está realizando.

Sostienen que están realizando un trabajo en conjunto con sus pares colombianos y que están encaminadas las pesquisas.

Los policías paraguayos Nimio Cardozo, Pedro Lesme y Sergio Insfrán viajaron a Colombia luego del atentado para coordinar acciones.

Luego de esto, se realizaron varios allanamientos en celdas de la Agrupación Especializada, buscando alguna pista acerca del autor intelectual del crimen.

Dos días después del luctuoso hecho, el 12 de mayo del año pasado, uniformados llegaron hasta la celda de Kassem Mohamad Hijazi, que ya fue extraditado a los Estados Unidos; de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, y del colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, quien cayó con más de 400 kilos de cocaína en Presidente Hayes en el 2019.