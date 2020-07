Desde su consideración, en una primera mirada, el fiscal Édgar Torales apuntó a que el personal militar no tenía potestad de realizar dicho procedimiento. Sin embargo, dijo que debe interiorizarse sobre lo que el Código Militar dice respecto a ello.

“Hay que ver si la ley habilita que en casos de flagrancia de un hecho punible ellos puedan detener a personas sin orden estricta de una autoridad competente y si habilita a ingresar a las casas sin un mandamiento judicial”, expresó.

Ante esta situación, el fiscal dijo haber pedido también informes del porqué la Comisaría jurisdiccional no acompañó este procedimiento. Respecto a eso, mencionó que a él tampoco le fue solicitada ninguna orden.

“La única comunicación que yo recibí por parte de un efectivo de la Comisaría fue sobre el tiroteo y la existencia de un suboficial herido. Di la orden de que se me mantenga informado y que, de ser necesario, me llamen si había necesidad de entrar a las casas”, señaló en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Contó que uno de los detenidos declaró que los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Nacional, pero luego ingresaron los militares y despacharon a los efectivos de la Comisaría local.

Prórroga para imputación

El Ministerio Público pidió una prórroga de 24 horas para presentar imputación en relación con el caso del homicidio del suboficial Marcos Gabriel Agüero González, informó el corresponsal Edgar Medina.

Mientras, los seis menores de edad que fueron llevados por el personal militar ya fueron entregados a sus padres y los adultos mayores con problemas de salud también fueron liberados.

En total quedaron así 21 personas aprehendidas, quienes fueron enviadas a diferentes comisarías del Alto Paraná. Entre los aprehendidos se encuentra un brasileño que ya había sido expulsado del país, por violación de la cuarentena.

Torales mencionó también que el capitán Luis Torres volvió a confirmar en su declaración que los que dispararon contra los militares les tendieron una trampa, al colocar cajas repletas de aserrín a orillas del río, para emboscarlos

Afirmó que en la tarde de ayer pidieron apoyo de la Policía para la seguridad en la Fiscalía y la distribución de los detenidos en diferentes comisarías, para sacar a los militares de la custodia de los detenidos.

Reveló que los que declararon revelaron que fueron golpeados con patadas, cables y otros objetos.