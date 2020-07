El almirante Carlos Velázquez, en contacto con radio Monumental 1080 AM, detalló que la Prefectura Naval tiene atribuciones de Policía Fluvial, por lo que ante la flagrancia del ataque a tiros desde la tierra lo habilitó para encabezar dicho procedimiento.

Sin embargo, precisó que no hubo habilitación para llevar adelante el supuesto atropello que se cometió a las viviendas, ya que para el ingreso a las casas se requería de una orden de allanamiento.

“Estoy en desacuerdo con algo que no corresponde a los procedimientos legales y a la normativa. No hay una responsabilidad institucional en el procedimiento, eso es contundente para nosotros. No estamos de acuerdo con ese tipo de acciones” agregó.

Si bien no dio cifras de cuántos son los investigados, Velázquez señaló que los sumariados son todos los que están en el Área Naval del Este, quienes fueron comandados por el capitán Walter Díaz.

El enfrentamiento dejó como saldo 35 detenidos, entre ellos menores de edad, y un marino fallecido por el ataque reportado este jueves de madrugada.

Los militares irrumpieron en las viviendas aledañas al río Paraná, donde los pobladores presuntamente fueron sacados a punta de armas de sus dormitorios, en represalia por el militar herido.

Los detenidos contaron que fueron brutalmente golpeados por los efectivos militares de la Prefectura Naval del Este.

Las personas mostraron sus espaldas en donde recibieron fuertes golpes y están con hematomas tras ser agredidos con cachiporras.