Cientos de ex alumnos desfilarán por calle Palma como Tributo a la Paz del Chaco

Varias agrupaciones de ex alumnos de colegios públicos y privados de Asunción y el Departamento Central se unirán este domingo 12 para realizar el evento denominado Tributo a la Paz del Chacho, declarado de interés por la Junta Municipal capitalina.

Se trata de un gran desfile por la capital del país, que tiene como fin conmemorar aquel 12 de junio de 1935, cuando se firmó el protocolo que puso fin a la sangrienta Guerra entre Paraguay y Bolivia.

El desfile prevé arrancar a las 09:00, en la calle Palma, partiendo en su intersección con la avenida México hasta la vía 14 de Mayo.

Los participantes deben concentrarse previamente a los lados de la Plaza Uruguaya, desde las 07:30, mientras que se estima que el acto culminará cerca de las 12:30.

Entretanto, el palco central estará ubicado frente mismo al Panteón de los Héroes, donde estarán apreciando del desfile el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, los concejales capitalinos y los directivos de los colegios involucrados.

En contacto con Última Hora, Jorge Riveros, ex alumno y miembro de la Agrupación de Banda Lisa del Colegio Cristo Rey, explicó que todos los involucrados en la organización ya tenían previsto participar del desfile el pasado 14 de mayo, por la Independencia Nacional.

No obstante, ante las lluvias que se registraron en esa jornada, decidieron en conjunto postergar su presentación y llevar a cabo el Tributo a la Paz del Chaco. A su vez, el ex estudiante dijo que son alrededor de 100 ex alumnos por cada agrupación.

Participantes

Son casi 20 las organizaciones que desfilarán en la oportunidad, entre los cuales, además de la ya mencionada agrupación, están los integrantes de banda lisa y chiroleras de Comercio 1, 2 y 3, Colegio Salesianito, Colegio Monseñor Lasagna, Presidente Franco e Inmaculado Corazón de María.

Asimismo, las instituciones Naciones Unidas, Nuestra Señora de la Asunción, Colegio Nacional de Luque, Colegio Nacional Santa Teresita del Niño Jesús, Colegio Dante Alighieri, Colegio L Inmaculee Conception y el Colegio Nacional de la Capital (CNC).

También estarán presentes mujeres ex alumnas, quienes asistirán con sus alegorías a la Guerra del Chaco, el Ballet de Danza San Miguel de Fernando de la Mora, del Colegio Nacional de Niñas y la Agrupación del Centro Penitenciario para Mujeres Nueva Oportunidad.

Al declarar de interés municipal y teniendo en cuenta que será una actividad multitudinaria, la Junta solicitó a la Intendencia de Asunción que, mediante la Dirección de Cultura y la Dirección de Tránsito, arbitre los mecanismos necesarios para brindar apoyo y respaldo a la actividad.

Además, si bien no se tiene previsto realizar ningún acto cultural al finalizar, se prevé que las autoridades locales realicen la entrega de un reconocimiento a todos los participantes.

El pasado 8 de junio, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) decidió suspender todos los desfiles cívico-estudiantiles en el marco de la conmemoración por la Paz del Chaco, debido a la cantidad de casos respiratorios, a las condiciones del clima.