Científico dice que coronavirus pudo haber escapado de laboratorio

"No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante", dijo a la prensa Francisco Martínez Mojica. Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, "no sabes dónde" te pueden "atacar, y este puede ser un caso de estos", explicó este científico de la Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel.