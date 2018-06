El estadio está abarrotado y los organizadores ya no dejan ingresar a los feligreses, informó el periodista Rodrigo Houdin.

Los ciudadanos se encuentran específicamente sobre la calle Parapití, en el acceso de la gradería norte, en donde la entrada es preferencial para personas con discapacidad y adultos mayores.

Los portones aún se encuentran cerrados, sin que la gente pueda ingresar, informó la periodista de Última Hora Laura Cardozo.

Chiquitunga, estadio lleno

Miguel Aguilar, uno de los ciudadanos que llegó desde la ciudad de San Lorenzo, manifestó que su madre tiene problemas de rodilla, lo que le complica movilizarse. Por eso optaron por ingresar en el acceso para personas con discapacidad, pero finalmente no pudieron entrar al estadio.

"No estamos preparados para recibir esta cantidad de gente, es pésimo el trato y el recibimiento. Ya hubo una persona desvanecida y la ambulancia no pudo entrar de la aglomeración. Es un evento trascendental para el país y hay una falta organizativa", manifestó Aguilar.

Añadió que los organizadores debieron haber previsto más accesos de entrada y salida, para evitar la aglomeración de personas.

Chiquitunga - Personas que quedaron fuera del estadio

Doña Marcelina Ferreira comentó que llegó hasta el estadio desde la ciudad de Mariscal Estigarribia, Chaco, con la intención de ingresar para participar del evento, y no pudo hacerlo.

"Vine desde 500 kilómetros y no puedo entrar, ya llegué ayer, estoy acá desde las dos de la tarde. Ya no voy aguardar, la gente te empujan todo, hay demasiado griterío, no se abre los portones y cuando se abre la gente se mete como vaca", lamentó.

chiquitunga2.jpeg Doña Marcelina viajó desde el Chaco y no puede ingresar al estadio. Mathías Melgarejo.

Otra de las quejas de los presentes es que en los alrededores ya se ubican los vendedores de comidas y tienen parrillas encendidas, lo que podría ser peligroso, por la gran cantidad de personas que están en el sitio.

Algunos fieles también manifestaron su indignación debido a que trataron de ingresar por varios accesos y les fue imposible.

Muchas personas ya se retiran del lugar con desilusión, ya que anhelaban poder estar presentes en la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como Chiquitunga, cuyo acto central se realizará a las 16.30.

La beatificación será celebrada por el cardenal italiano Ángelo Amato, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, oficialmente designado por el Santo Padre Francisco. Además de italiano, habla inglés, francés, griego y español.