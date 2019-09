Chernobyl se lleva el Emmy a Mejor Serie Limitada

Chernobyl consiguió los premios a la Mejor Serie Limitada, Mejor Guion de una Serie Limitada o Película Televisiva (para Craig Mazin) y Mejor Dirección de una Serie Limitada o Película Televisiva (para Johan Renck).

Phoebe Waller-Bridge, una de las sensaciones de la temporada con Fleabag, dio la sorpresa al llevarse el premio a la Mejor Actriz de Comedia, un apartado en el que partía como favorita Julia Louis-Dreyfus por Veep.

Waller-Bridge también ganó el reconocimiento al Mejor Guion de Comedia por Fleabag mientras que su compañero Harry Bradbeer consiguió el premio a la Mejor Dirección por la misma producción televisiva.

Por su parte, Bill Hader se apuntó su segundo Emmy consecutivo al Mejor Intérprete Masculino de una comedia por su papel de un asesino a sueldo metido a actor de Barry.

Tony Shalhoub se llevó el Emmy al Mejor Actor de Reparto de una comedia por The Marvelous Mrs. Maisel, mientras que su compañera en la misma serie Alex Borstein se hizo con el galardón a la Mejor Actriz Secundaria.

Además, el latino Jharrel Jerome consiguió el Emmy al Mejor Actor de una película o serie televisiva por su papel en When They See Us, en tanto que Michelle Williams obtuvo el reconocimiento a la Mejor Actriz por Fosse/Verdon.

Asimismo, Patricia Arquette ganó el Emmy a la Mejor Actriz de Reparto de una Serie Limitada o Película Televisiva por The Act y Ben Whishaw se coronó como Mejor Actor Secundario en la misma categoría por A Very English Scandal.

La distinción al Mejor Programa Competitivo fue para RuPaul's Drag Race, mientras que el galardón a la Mejor Película para la Pequeña Pantalla se lo llevó Bandersnatch (Black Mirror).

La 71 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Teatro Microsoft de Los Ángeles por medio de una gala que, siguiendo la estela de los Óscar, no cuenta con maestro de ceremonias.