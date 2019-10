“Estamos hablando de Asunción y Área Metropolitana. De las líneas 32, 18, 102 y todos los internos que vienen de las ciudades vecinas como Capiatá, J. Augusto Saldívar, Limpio, entre otras”, acotó en contacto con Monumental 1080 AM.

Además, denunció que estas líneas avasallan itinerarios que no les corresponden y recaudan al menos G. 400 millones por día. “Es mucho dinero que va al sector informal”, subrayó.

Especificó que existen empresas del transporte público que deben al Banco Nacional de Fomento (BNF), que no tienen registro patronal, que no inscriben a sus trabajadores al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) y que no pagan cánones.

Puede leer más: Cetrapam: Transportistas anuncian paro desde este viernes

“Con todo esto pareciera que ser irregular es más fácil y barato”, lamentó el titular de Cetrapam.

En otro momento de la entrevista, cuestionó que desde la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) otorguen itinerarios sin licitación y la calificó como la institución "más perversa".

Al menos 30 empresas de transporte público comunicaron que desde las 0.00 de este viernes iniciarán un paro. Exigen que el Gobierno consiga sacar de circulación a los colectivos que operan de forma ilegal.

Lea más: Siga leyendo: Línea 12 no se suma a paro anunciado por Cetrapam

Sin embargo, están esperanzados de que se den negociaciones para frenar la medida de fuerza, que afectará a 750.000 pasajeros que a diario entran y salen de la capital del país, a través de 1.400 unidades de transporte de las diferentes líneas.