A su vez, solicitó la suspensión de la audiencia de la fecha para que se analice el pedido de criterio de oportunidad que presentó su defensa ante el Ministerio Público, por su colaboración en el caso. La nueva audiencia está fijada para el 17 de agosto a las 15:30.

De aceptarse el criterio de oportunidad, la Fiscalía podría rebajar la condena de Correa o suprimir algunos de los cargos en su contra, con lo que se podría dar una inmunidad total o parcial.

“De corazón, primeramente pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, su señor padre, señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, su hijo Marcelito, te quitamos el derecho de tener un papá. Muy arrepentido ante Dios y la sociedad, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias y me comprometo a nunca más a delinquir, a la familia le pido perdón, a mi familia, a mis amigos, no medí consecuencias, los actos en los que yo participé”, manifestó Correa durante la audiencia.

Asimismo, el acusado dijo que se ha demostrado su colaboración con la Fiscalía para resolver el caso y que gracias a eso se tuvieron capturas en Venezuela, Colombia y Brasil.

En la fecha, también se reconoció a la esposa del fiscal Pecci, Claudia Aguilera, como víctima directa del hecho, además de su hijo.

La colaboración de Correa derivó en la detención de los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos y Margareth Chacón, esposa de uno de ellos, como las personas que le contrataron y pagaron para realizar el asesinato.

Durante un interrogatorio, Correa había indicado a los investigadores que, el 2 de mayo de 2022, el confeso narco Ramón Pérez Hoyos lo buscó para comentarle que había "una vuelta" para matar al fiscal Pecci.

“Ese man se la tenía montada a su patrón, porque le metió a la cárcel al hermano, no sé cómo se llama. He escuchado que es un man paraguayo, fue atracador de bancos y luego se volvió narco y se voló a una isla francesa”, declaró.

La investigación de las autoridades colombianas apuntan a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, investigado en el Operativo A Ultranza PY, quien fue detenido en Brasil, como presunto autor moral del crimen de Marcelo Pecci.

El fiscal antidrogas paraguayo fue asesinado el 10 de mayo del 2022 en la playa de Barú, cuando se encontraba en su luna de miel. Dos sicarios llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el fiscal sin mediar palabras.