Pecci: En Colombia sindican a Tío Rico como autor moral del crimen

Al respecto, el periodista colombiano Jhon Torres manifestó sobre los informes que manejan los investigadores del crimen del agente, que “es un capo paraguayo que estaría refugiado en Colombia desde hace varios años, en el sector de La Guajira, al norte del Colombia, y que según las investigaciones es la persona que ordenó el crimen”.

La Policía y la Fiscalía de Colombia barajan estos datos en base a las declaraciones vertidas por Francisco Luis Correa Galeano, a quien se le acusa de ser el principal responsable de planear y contratar a las personas para llevar a cabo el asesinato de Pecci. Correa actualmente enfrenta juicio en la causa.

En un contacto con Radio Monumental 1080 AM, el periodista Torres dio detalles de que el presunto narcotraficante paraguayo tendría vínculos con esquemas criminales de esa zona Norte de Colombia.

Por ello, sindican a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como el autor moral del asesinato del fiscal Pecci, ya que estaría ligado a los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, detenidos recientemente como apoyo logístico del asesinato, que ya asumieron los cargos en su contra y también están involucrados con el narcotráfico.

“Lo que se está mostrando es un viejo nexo entre la mafia paraguaya y la mafia colombiana de La Guajira, que están todavía vivos. Hay todavía una conexión muy grande entre el tráfico de cocaína y el tráfico de armas y lavar esa plata a través de contrabando de cigarrillo y de licores”, señaló el periodista.

“Incluso, es una actividad muy fuerte que se sigue realizando, y parece que esto sigue muy vivo. Esto se habría aprovechado con la estadía del fiscal en Colombia”, añadió.

Torres además explicó que se trataría de un acuerdo al que se habrían unido “varios narcos”, pagando alrededor de USD 1 millón a los que planearon como a los que ejecutaron el asesinato del fiscal Pecci.

Los hermanos detenidos son sospechosos de haber planeado, pagado y contratado a los autores materiales del homicidio. Para el hecho, habrían ofrecido 1.500 millones de pesos colombianos.

No confirmado

La fiscala Alicia Sapriza, delegada de la Unidad contra el Crimen Organizado, informó que no se tienen datos que vinculen a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como autor moral del crimen de Marcelo Pecci, como lo sostiene un medio colombiano.

“Es una información periodística. No sale de ninguna autoridad colombiana, y no podemos afirmarlo desde acá. No hay ningún elemento hoy por hoy que pueda llevar a concluir eso”, explicó Sapriza.

Como Insfrán está ligado con orden de captura tras el operativo A Ultranza, la fiscala refirió que Pecci en realidad no tuvo participación activa y directa en ese procedimiento.

Por otra parte, mencionó que siguen de cerca la investigación y que tienen comunicación constante con las autoridades extranjeras.