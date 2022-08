Desconocidos rondan la casa de ex titular del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez.

La ex ministra de Justicia Cecilia Pérez explicó que un vehículo de color negro estuvo rondando su casa el lunes y que se activaron las alarmas de la Policía Nacional, ya que hace un tiempo se hablaba de una lista de personas que podrían ser víctimas de atentados y su nombre estaba en ella.

La asesora de Seguridad de la Presidencia detalló que un automóvil con varias personas dentro se encontraba haciendo vigilancia frente a su casa, y que no lo hicieron de manera simulada, sino buscando alertarla como medida de amedrentamiento.

La denuncia fue presentada en horas de la noche del lunes y no sería la primera, ya que en una ocasión ya fueron a sacar fotografías de su casa.

“Mi casa está en una esquina y es muy fácil darse cuenta cuando baja la velocidad, retoma o vuelve a pasar”, explicó.

La ex ministra expresó que las amenazas estarían vinculadas a las acciones que tomó –y que siguen teniendo consecuencias– cuando estaba al frente del Ministerio de Justicia.

Pérez recordó un episodio en el que, rumbo al penal de Emboscada, un vehículo le había intentado cerrar el paso de manera insistente y que afortunadamente el custodio decidió atropellar el rodado, pero que luego se enteraron de que detrás venía otro vehículo que pretendía atentar contra su persona.

Dijo que el hecho se registró antes de la fuga masiva en Pedro Juan Caballero, luego de que pararon el intento de un juez de otorgar arresto domiciliario a los presuntos sicarios del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias Minotauro, condenado en Brasil.

También refirió que la nueva amenaza coincide fuertemente con la masacre registrada en la cárcel de San Pedro y que terminó recientemente con condenas muy elevadas para los líderes, que van hasta 40 años.

Esto indicó que alteró a los internos del penal de Tacumbú, ya que un motín posterior al de San Pedro terminó también con siete personas descabezadas y hay un grupo que está procesado ahí y le podría deparar la misma suerte. Dijo que el penal está manejado por el clan Rotela.

De igual manera, citó el caso del mexicano Jimmy Wayne Gallie, vinculado al cartel de Sinaloa y quien en reiteradas ocasiones intentó obtener la prisión domiciliaria para salir de la cárcel por una enfermedad e incluso la acusaron de odio particular hacia el mismo.

La ex ministra también recordó que evitaron la salida de prisión del condenado por narcotráfico Víctor Brítez Aranda, alias Chapalo, quien fue beneficiado mediante una orden judicial.

Entre otros posibles responsables de las amenazas, señaló al desmantelamiento de un laboratorio de drogas en la cárcel de Tacumbú, de la celda de Jaime Andrés Franco Mendoza. El caso incluso podría estar relacionado con el reciente asesinato del ex director del penal, Óscar Daniel González Olmedo.

“Estos amedrentamientos, pues, vienen de la línea de 'vamos a enviarles un mensaje a los que quieran actuar en nuestra contra'”, afirmó.

La ex ministra también mencionó el reciente operativo Basalto, mediante el cual incautaron 190 toneladas de marihuana en un solo corredor de la colonia Estrella de Pedro Juan Caballero, lo que representa un fuerte golpe al narcotráfico.

Al ser consultada sobre el asesinato del ex fiscal Marcelo Pecci y el ex director de Tacumbú, dijo que tuvieron efectos diferentes en su persona y que le toca muy de cerca lo del ex director del penal. “Como que las bombas van cayendo cada vez más cerca”, dijo.

Sobre el punto, dijo que trabajó con Pecci muy de cerca, ya que atendían mayoritariamente casos de la Unidad de Crimen Organizado, y que también fue un amigo de facultad.

“Si me preguntás si me pueden matar, si quieren lo van a hacer, pero gratis no les va a salir”, remarcó la ministra.

En ese sentido, sostuvo que sus expresiones guardan relación con el hecho de que empezaron a acortarse los esquemas del narcotráfico y dejan de tener libertad de acción. “Si avanzan en su amenaza, nosotros también vamos a reaccionar”, afirmó, con relación con las incautaciones de drogas.