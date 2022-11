Caso Zapag: Familiares de Marcello Fretes exigen arresto domiciliario

Tanto Fretes como Héctor Grau —otro supuesto agresor— se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, con prisión preventiva, por disposición de Cynthia Lovera.

Katia Laterra, madre de Marcello Fretes Laterra, aseguró que su hijo “es una víctima más de este proceso”. “Conocían su nombre, le dijeron a alguien que era él y ahora está preso en Tacumbú como uno de los peores criminales”, dijo la mujer.

La madre del sospechoso cuestionó que la jueza se haya ratificado en su decisión cuando el propio Ministerio Público se allanó a que este sea beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

“Esperamos que la cámara en cuestión entienda todos los presupuestos. No existe la posibilidad de que él pueda fugarse. La propia víctima y los testigos le liberan de la agresión”, dijo.

Más detalles

En su declaración ante el Ministerio Público, el joven Benjamín Zapag aseguró que fue Héctor Grau quien lo golpeó y que Marcello Fretes fue quien le gritó e inició la gresca.

Según el relato de la víctima, alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre ingresó solo al baño del bar Morgan de Asunción y, cuando estaba por salir, un hombre “con barbita” que estaba recostado en la pared interior al lado de la puerta del baño lo interceptó y le gritó.

“Me grita ‘ahh’ y le pregunto ‘qué pasa’, con la intención de saber por qué me gritó de esa manera y me vuelve a gritar ‘ahh’, ambos gritos con tono amenazante. En ese momento recibí golpes de puño en la cara de una persona que no era quien me gritó”, aseveró.

En otra parte de su testimonio, Benjamín Zapag destaca que hasta ese momento no conocía a ninguno de los involucrados en el caso, pero que posteriormente se enteró de que la persona que le gritó fue Marcello Fretes y que quien le pegó fue Héctor Grau.

En el marco de la investigación, el fiscal Juan Carlos Ruiz imputó por coacción a una tercera persona identificada como José Samir Samaniego, alias Sama.

Al joven se le atribuye la conducta de haber coaccionado a testigos que vieron el momento de la agresión. Supuestamente, impidió que se alerte a los guardias de la discoteca Morgan y posteriormente los amenazó para que no hablen.