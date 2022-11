Según el relato de la víctima, alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre ingresó solo al baño del bar y, cuando estaba por salir, un hombre “con barbita” que estaba recostado por la pared interior al lado de la puerta del baño lo interceptó y le gritó.

“Me grita ahh y le pregunto qué pasa, con la intención de saber por qué me gritó de esa manera y me vuelve a gritar ahh, ambos gritos con tono amenazante, en ese momento recibí golpes de puño en la cara de una persona que no era quien me gritó”, aseveró.

Seguidamente, refiere que los golpes “vinieron de costado y a traición” y que los recibió en el lado izquierdo del rostro. Al levantar la mirada, pudo ver que quien lo agredió fue un joven vestido con una remera amarilla, tras lo cual se retiró y fue junto con sus amigos.

Ya de camino a su casa, contó que tuvo muchos mareos y comenzó a sangrar por la nariz y la boca, mientras que, al llegar a su domicilio, como los sangrados no paraban sus familiares decidieron trasladarlo hasta un sanatorio privado.

En otra parte de su testimonio, Benjamín Zapag destaca que hasta ese momento no conocía a ninguno de los involucrados en el caso, pero que posteriormente se enteró de que la persona que le gritó fue Marcello Fretes y que quien le pegó fue Héctor Grau.

Al respecto, el abogado de la víctima, Ricardo Preda, señaló a través de NPY que teniendo en cuenta que Fretes fue quien inició la gresca, tampoco se puede deslindar su responsabilidad en el caso.

"Los golpes no se hubieran producido si Fretes no le salía al paso a Benjamín cuando pretendía salir del baño. La agresión se inicia con el grito, cuando Benjamín le pregunta qué pasa. La jueza calificó como una coautoría porque estimo que considera que pudo haber un acuerdo previo en que uno provocaría y el otro golpearía", aseveró el profesional.