Caso Ronaldinho: Wilmondes responsabiliza a empresaria Dalia López

Asimismo, dijo que su cliente entregó los códigos de acceso a su aparato celular para que la Fiscalía analice los mensajes con la empresaria López, con quien se había reunido en ocasiones anteriores para abrir una empresa.

Así también, mencionó que el hombre ingresó días antes de la llegada de Ronaldinho al país con los documentos sin ningún tipo de inconvenientes en Migraciones.

El letrado manifestó que la esposa de su defendido también vino al país anteriormente para completar la documentación necesaria que se necesitaba para la empresa que buscaban abrir.

Entre tanto, señaló que los documentos de identidad de Sousa, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira son todos correlativos y que la empresaria fue quien les entregó.

Incluso, refirió que el marido de la empresaria le manifestó a su cliente que ellos controlaban todo y que no tendrían ningún problema para ingresar al país.

Hasta tanto no culmine la audiencia del ex jugador de la selección brasileña y su hermano, el juez no dará a conocer si aprueba la prisión preventiva para Sousa.

El profesional del Derecho indicó que su defendido no había declarado por asesoramiento de su anterior abogado y que la Fiscalía no hizo una distensión en su caso y solicitó la prisión preventiva.

Participación de la empresaria Dalia López

La representante de la Fundación Fraternidad Angelical habría gestionado la llegada del ex astro del fútbol para que participe de algunos eventos benéficos.

No obstante, luego del escándalo y la demora del jugador, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que la empresaria es investigada desde hace seis meses por una presunta evasión fiscal a través de empresas vinculadas a ella.

En ese sentido, el viceministro Óscar Orué aclaró que dos empresas figuran a su nombre y que ocho personerías jurídicas están vinculadas en el esquema de negocio.

El director de Grandes Contribuyentes de la SET, Juan Olmedo, sostiene que existen indicios de que la empresaria habría defraudado al fisco unos USD 10 millones.

La mujer estuvo casada con un primo médico del diputado Freddy D'Ecclesiis, de quien se separó y luego vino a vivir a la capital.

Sin embargo, también mantiene vínculos con la familia del ex diputado colorado de Santaní, Juan José Vázquez, ya que su hijo José Luis Moreno Vázquez trabaja con ella.

Renuncia de su abogado

El ex fiscal Hugo Volpe renunció a la defensa de la empresaria por supuestamente no ponerse de acuerdo en la defensa técnica del caso, no sin antes brindar una conferencia de prensa para negar cualquier tipo de participación desde la Fundación Fraternidad Angelical.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió abrir una investigación sobre el caso y pidió la copia de la carpeta al fiscal Federico Delfino, quien otorgó un criterio de oportunidad para el ex jugador y su hermano.